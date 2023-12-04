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فايزر توقف تطوير دواء لإنقاص الوزن بسبب آثاره الجانبية

12/4/2023 4:17:38 AM
(MENAFN- Al Watan) قالت شركة ‏Pfizer‏ يوم الجمعة الماضية إنها ستتوقف عن تطوير أحد عقاقيرها التجريبية ‏المختصة بإنقاص الوزن بعد أن فقد المرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة ‏والذين يتناولون الدواء من وزنهم بشكل كبير، ولكنهم لم يتحملوا ‏آثار الدواء في دراسة سريرية في منتصف التجربة. ‏
كم لاحظت الشركة المصنعة للأدوية وجود نسبة عالية من الآثار الجانبية الضارة، ‏والتي كانت في معظمها خفيفة ومعدية معوية بين المرضى.‏
فيما توقف عدد كبير من المرضى عن تناول الدواء بسبب تلك الآثار، فيما ذكرت ‏الشركة: "في هذا الوقت، لن نستمر في تجارب دواء ‏danuglipron‏ الذي يتم ‏تناوله مرتين يوميًا لتشمل دراسات المرحلة الثالثة".‏
وذكرت فايزر أنها لا تزال تخطط لنشر بيانات حول نسخة من الدواء تؤخذ مرة ‏واحدة يوميا في النصف الأول من عام 2024، والتي "ستحدد المسار المستقبلي ‏لهذا العقار". ‏
وسوف تنتظر شركة الأدوية الأميركية لمعرفة نتائج هذه النسخة قبل أن تقرر ما ‏إذا كانت ستبدأ دراسة المرحلة الثالثة على الدواء الذي يتم تناوله مرة واحدة يوميًا ‏من عدمه.‏
وتمثل هذه النتائج ضربة قوية لشركة ‏Pfizer‏ في ظل المنافسة القوية للفوز بحصة ‏في سوق عقاقير إنقاص الوزن المقدر بنحو 10 مليارات دولار، وهو سوق توقع ‏الرئيس التنفيذي للشركة ألبرت بورلا أنه قد ينمو إلى 90 مليار دولار.
وتراهن ‏Pfizer‏ على أدوية إنقاص الوزن لمساعدتها على التعافي من انخفاض ‏الطلب على منتجات كوفيد وانخفاض سعر السهم بنسبة 40٪ تقريبًا هذا العام. ‏

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