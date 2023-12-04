فايزر توقف تطوير دواء لإنقاص الوزن بسبب آثاره الجانبية

(MENAFN
- Al Watan) قالت شركة Pfizer يوم الجمعة الماضية إنها ستتوقف عن تطوير أحد عقاقيرها التجريبية المختصة بإنقاص الوزن بعد أن فقد المرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة والذين يتناولون الدواء من وزنهم بشكل كبير، ولكنهم لم يتحملوا آثار الدواء في دراسة سريرية في منتصف التجربة.
كم لاحظت الشركة المصنعة للأدوية وجود نسبة عالية من الآثار الجانبية الضارة، والتي كانت في معظمها خفيفة ومعدية معوية بين المرضى.
فيما توقف عدد كبير من المرضى عن تناول الدواء بسبب تلك الآثار، فيما ذكرت الشركة: "في هذا الوقت، لن نستمر في تجارب دواء danuglipron الذي يتم تناوله مرتين يوميًا لتشمل دراسات المرحلة الثالثة".
وذكرت فايزر أنها لا تزال تخطط لنشر بيانات حول نسخة من الدواء تؤخذ مرة واحدة يوميا في النصف الأول من عام 2024، والتي "ستحدد المسار المستقبلي لهذا العقار".
وسوف تنتظر شركة الأدوية الأميركية لمعرفة نتائج هذه النسخة قبل أن تقرر ما إذا كانت ستبدأ دراسة المرحلة الثالثة على الدواء الذي يتم تناوله مرة واحدة يوميًا من عدمه.
وتمثل هذه النتائج ضربة قوية لشركة Pfizer في ظل المنافسة القوية للفوز بحصة في سوق عقاقير إنقاص الوزن المقدر بنحو 10 مليارات دولار، وهو سوق توقع الرئيس التنفيذي للشركة ألبرت بورلا أنه قد ينمو إلى 90 مليار دولار.
وتراهن Pfizer على أدوية إنقاص الوزن لمساعدتها على التعافي من انخفاض الطلب على منتجات كوفيد وانخفاض سعر السهم بنسبة 40٪ تقريبًا هذا العام.
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