ماهي متلازمة تأجيل الحياة وكيف تتعامل معها؟

(MENAFN
- Al Watan) في مقابلة مع وكالة الأنباء لمنطقة موسكو تطرقت عالمة النفس والمدربة ومؤلفة برامج البناء الشخصي لرجال الأعمال ، يوليا كوفاليفسكايا إلى تفاصيل وماهية متلازمة "الحياة المؤجلة".
حيث قالت:" هناك شيء بحاجة إليه دائما مثل بعض المعرفة وبعض الوقت وما إلى ذلك وتقول لنفسك :" سأبدأ في العيش حقا ولكن في وقت لاحق، وإنك تحتاج إلى تغيير شقتك، أو الزواج، أو على العكس من ذلك، الحصول على الطلاق، وتظن أن الحياة ستبدأ بعد ذلك بالتأكيد".
وأشارت كوفاليفسكايا إلى أن الشخص الذي يعاني من مثل هذه المتلازمة لا يفرح بالحياة ولا يستمتع بها ولا يدرك أنه يعيش أفضل مرحلة فيها، ويحاول بشكل أو بآخر من اللحاق بالركب.
*ردود جاهزة
وحول منهجية تفكير هؤلاء الأشخاص الذين يؤجلون سعادتهم قالت كوفاليفسكايا:" إذا وُجّه إلى هذا الشخص سؤال لماذا لم يحن بعد الوقت المناسب للاستمتاع والعيش بأكبر قدر ممكن من السعادة والبهجة؟، فسوف يجيب بشكل جيد جدا ومنطقي: "هذا ليس الوقت المناسب، وإنها ليست الحالة المناسبة، لا يوجد أشخاص مناسبون، ولم تتح فرصة بعد، وما إلى ذلك."
*التعامل مع الوضع
ولا يستطيع بعض الناس بسبب الخوف أو لأسباب أخرى، التعامل مع هذه الحالة المعقدة وفي هذا الصدد دعت عالمة النفس أولغا كوروبينيكوفا، في حديث مع القناة التلفزيونية الخامسة، إلى التخلص من كل المشاكل الآن، مشيرة إلى أنه لا يمكنك الوصول إلى مستقبل ناجح إذا لم تتعامل مع مواقف أتت من الماضي.
MENAFN04122023000089011017ID1107530068
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.