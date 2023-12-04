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ماهي متلازمة تأجيل الحياة وكيف تتعامل معها؟

12/4/2023 4:17:37 AM
(MENAFN- Al Watan) في مقابلة مع وكالة الأنباء لمنطقة موسكو تطرقت عالمة النفس والمدربة ومؤلفة برامج البناء الشخصي لرجال الأعمال ، يوليا كوفاليفسكايا إلى تفاصيل وماهية متلازمة "الحياة المؤجلة".
حيث قالت:" هناك شيء بحاجة إليه دائما مثل بعض المعرفة وبعض الوقت وما إلى ذلك وتقول لنفسك :" سأبدأ في العيش حقا ولكن في وقت لاحق، وإنك تحتاج إلى تغيير شقتك، أو الزواج، أو على العكس من ذلك، الحصول على الطلاق، وتظن أن الحياة ستبدأ بعد ذلك بالتأكيد".
وأشارت كوفاليفسكايا إلى أن الشخص الذي يعاني من مثل هذه المتلازمة لا يفرح بالحياة ولا يستمتع بها ولا يدرك أنه يعيش أفضل مرحلة فيها، ويحاول بشكل أو بآخر من اللحاق بالركب.
*ردود جاهزة
وحول منهجية تفكير هؤلاء الأشخاص الذين يؤجلون سعادتهم قالت كوفاليفسكايا:" إذا وُجّه إلى هذا الشخص سؤال لماذا لم يحن بعد الوقت المناسب للاستمتاع والعيش بأكبر قدر ممكن من السعادة والبهجة؟، فسوف يجيب بشكل جيد جدا ومنطقي: "هذا ليس الوقت المناسب، وإنها ليست الحالة المناسبة، لا يوجد أشخاص مناسبون، ولم تتح فرصة بعد، وما إلى ذلك."
*التعامل مع الوضع
ولا يستطيع بعض الناس بسبب الخوف أو لأسباب أخرى، التعامل مع هذه الحالة المعقدة وفي هذا الصدد دعت عالمة النفس أولغا كوروبينيكوفا، في حديث مع القناة التلفزيونية الخامسة، إلى التخلص من كل المشاكل الآن، مشيرة إلى أنه لا يمكنك الوصول إلى مستقبل ناجح إذا لم تتعامل مع مواقف أتت من الماضي.

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