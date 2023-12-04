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السيادي السعودي يستحوذ على حصة 49% من فنادق روكو فورتي البريطانية

12/4/2023 4:17:27 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي استحوذ على حصة 49% من سلسة فنادق روكو فورتي البريطانية الفاخرة.

وقالت الصحيفة، إن الصندوق السيادي السعودي يخطط لمضاعفة حجم استثماراته في السلسلة من خلال فنادق جديدة في الشرق الأوسط وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات الـ 5 المقبلة.

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وأضافت أن قيمة السلسلة المكونة من 14 فندقا في جميع أنحاء أوروبا تقدر بحوالي 1.2 مليار جنيه إسترليني، مبينة أنه كجزء من الصفقة، سيخرج الصندوق الاستراتيجي الإيطالي الذي يمتلك 23% من السلسلة، إلى جانب 4 من أخوات المؤسس روكو فورت الخمس، الذي سيحتفظ هو وشقيقته الخامسة بحصة مسيطرة تبلغ 51%.

أرقام

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