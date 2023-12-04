السيادي السعودي يستحوذ على حصة 49% من فنادق روكو فورتي البريطانية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي استحوذ على حصة 49% من سلسة فنادق روكو فورتي البريطانية الفاخرة.
وقالت الصحيفة، إن الصندوق السيادي السعودي يخطط لمضاعفة حجم استثماراته في السلسلة من خلال فنادق جديدة في الشرق الأوسط وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات الـ 5 المقبلة.
موضوعات متعلقة
صندوق النقد الدولي: زيادة سعر الكربون هو أفضل حافز لإزالته تراجع الأسهم الاوروبية في المستهل مع تقييم بيانات الصادرات الألمانية السعودية تطرح مشروعات طاقة متجددة بقدرة 20 غيغاواط في 2024
وأضافت أن قيمة السلسلة المكونة من 14 فندقا في جميع أنحاء أوروبا تقدر بحوالي 1.2 مليار جنيه إسترليني، مبينة أنه كجزء من الصفقة، سيخرج الصندوق الاستراتيجي الإيطالي الذي يمتلك 23% من السلسلة، إلى جانب 4 من أخوات المؤسس روكو فورت الخمس، الذي سيحتفظ هو وشقيقته الخامسة بحصة مسيطرة تبلغ 51%.
أرقام
MENAFN04122023000202011048ID1107530067
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.