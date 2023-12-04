توتال إنرجيز تتبرع بـ25 مليون دولار لصندوق خفض انبعاثات الميثان

MENAFN - Al-Borsa News) على هامش مشاركتها في مؤتمر الأطراف كوب 28 أعلنت شركة توتال إنرجيز، عن تبرع بقيمة 25 مليون دولار خلال الفترة من 2024 حتى 2030، للصندوق العالمي لخفض حرق غاز الميثان.

وكان وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات رئيس مؤتمر الأطراف (كوب 28)، الدكتور سلطان الجابر، أعلن يوم السبت، عن إطلاق ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز.

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يهدف الصندوق إلى تعزيز الجهود العالمية لإنهاء حرق الغاز الروتيني وتقليل انبعاثات غاز الميثان إلى أقصى حد ممكن على طول سلسلة قيمة النفط والغاز بأكملها من خلال توفير المساعدة الفنية، وتمكين الإصلاح السياسي والتنظيمي، وتعزيز المؤسسات، وتعبئة التمويل لدعم العمل من قبل الحكومات ومشغلي النفط والغاز.

كوب 28 وخفض الانبعاثات النفطية

يأتي هذا التبرع بقيمة 25 مليون دولار من توتال إنرجيز إلى الصندوق بالإضافة إلى جهود الشركة لخفض انبعاثات غاز الميثان بشكل مستمر والعمل مع شركائها لتنفيذ أفضل الممارسات على أصولها غير المشغلة.

وقال باتريك بويانيه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز في بيان يوم الأحد ((الميثان هو المفتاح في مكافحة تغير المناخ خلال هذا العقد، في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 27)، دعوت جميع شركات النفط والغاز، الوطنية والدولية، إلى الانضمام إلى (شراكة النفط والغاز والميثان 2.0) والعمل على خفض انبعاثات غاز الميثان إلى الصفر)).

وأضاف ((في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28)، وقعت 50 شركة تمثل 40% من إنتاج النفط العالمي على ميثاق إزالة الكربون من النفط والغاز من بينها توتال إنرجيز)).

((كانت توتال إنرجيز أول شركة دولية تستجيب بشكل إيجابي لدعوة البنك الدولي للحصول على التمويل لأننا واثقون من أن هذا البرنامج سيسمح باتخاذ إجراءات ملموسة ذات تأثيرات حقيقية ومهمة على خفض انبعاثات غاز الميثان)) بحسب بويانيه.

بعد خفض انبعاثات غاز الميثان من المواقع التي تديرها إلى النصف بين عامي 2010 و2020، وضعت توتال إنرجيز أهدافاً طموحة لتكثيف جهودها وخفض انبعاثات غاز الميثان بنسبة 50% إضافية بحلول عام 2025، مع طموح للوصول إلى هذا الهدف قبل عام في 2024، وبنسبة 80% عام 2030، مقارنة بعام 2020.

وقالت شركة الطاقة الفرنسية توتال إنرجيز، إن اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة بشأن انبعاثات غاز الميثان من شأنه أن يتجنب ما يصل إلى 0.1 درجة مئوية من الاحتباس الحراري بحلول منتصف القرن، وهو ما يعادل التخلص من الانبعاثات الصادرة عن كل سيارة وشاحنة في العالم.

اقتصاد الشرق