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الصين تستقبل 2029 أجنبيا بأول يوم لإعفاء 6 دول من التأشيرة

12/4/2023 4:17:26 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) دخل ما مجموعه 2029 شخصا من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وماليزيا إلى الصين بدون تأشيرة يوم الجمعة الماضي، وهو أول يوم لتنفيذ الصين سياسة الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر العادية من هذه الدول.

وأظهرت بيانات واردة من الهيئة الوطنية للهجرة، أن 1113 حاملا لجوازات السفر الماليزية استفادوا من سياسة الإعفاء من التأشيرة، ما يجعلها أكبر دولة من حيث عدد القادمين بدون تأشيرة دخول في هذا اليوم من بين الدول الست المذكورة سابقا.

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وفي الوقت نفسه، بلغ عدد حاملي جوازات السفر الفرنسية الذين استفادوا من سياسة الإعفاء من التأشيرة في ذلك اليوم 227 شخصا، ما يمثل أكبر زيادة يومية في عدد الوافدين من هذه البلدان الستة، بمعدل نمو بلغ حوالي 52%.

وبشكل إجمالي، زاد عدد الوافدين من هذه البلدان الستة بأكثر من 12% يوم الجمعة الماضي مقارنة بما كان عليه في اليوم السابق.

وذكرت الهيئة الوطنية للهجرة، أنه من بين الجهود الصينية المبذولة لدفع تبادل الأفراد والتعاون مع الدول الأجنبية، قامت سلطات الرقابة على الحدود بتحسين نشر الموظفين وتعزيز الإرشاد في الموقع لضمان التخليص الجمركي الفعال والسلس في موانئ الدخول.

وبالإضافة إلى ذلك، تلقت سلطات الأمن العام المحلية في مناطق متعددة تعليمات لتوفير ترتيبات إقامة مريحة للأفراد المعفيين من التأشيرة وفقًا للقوانين واللوائح.

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