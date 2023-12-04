الصين تستقبل 2029 أجنبيا بأول يوم لإعفاء 6 دول من التأشيرة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
دخل ما مجموعه 2029 شخصا من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وماليزيا إلى الصين بدون تأشيرة يوم الجمعة الماضي، وهو أول يوم لتنفيذ الصين سياسة الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر العادية من هذه الدول.
وأظهرت بيانات واردة من الهيئة الوطنية للهجرة، أن 1113 حاملا لجوازات السفر الماليزية استفادوا من سياسة الإعفاء من التأشيرة، ما يجعلها أكبر دولة من حيث عدد القادمين بدون تأشيرة دخول في هذا اليوم من بين الدول الست المذكورة سابقا.
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وفي الوقت نفسه، بلغ عدد حاملي جوازات السفر الفرنسية الذين استفادوا من سياسة الإعفاء من التأشيرة في ذلك اليوم 227 شخصا، ما يمثل أكبر زيادة يومية في عدد الوافدين من هذه البلدان الستة، بمعدل نمو بلغ حوالي 52%.
وبشكل إجمالي، زاد عدد الوافدين من هذه البلدان الستة بأكثر من 12% يوم الجمعة الماضي مقارنة بما كان عليه في اليوم السابق.
وذكرت الهيئة الوطنية للهجرة، أنه من بين الجهود الصينية المبذولة لدفع تبادل الأفراد والتعاون مع الدول الأجنبية، قامت سلطات الرقابة على الحدود بتحسين نشر الموظفين وتعزيز الإرشاد في الموقع لضمان التخليص الجمركي الفعال والسلس في موانئ الدخول.
وبالإضافة إلى ذلك، تلقت سلطات الأمن العام المحلية في مناطق متعددة تعليمات لتوفير ترتيبات إقامة مريحة للأفراد المعفيين من التأشيرة وفقًا للقوانين واللوائح.
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