5.7 مليار دولار مبيعات السوق الحرة في هاينان الصينية بنهاية نوفمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
سجلت مقاطعة هاينان الجزرية بجنوبي الصين 6.23 مليون زائر للسوق الحرة خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، بزيادة 59.6% على أساس سنوي.
وخلال الفترة المذكورة، اشترى المتسوقون منتجات معفاة من الضرائب بقيمة 40.7 مليار يوان (نحو 5.7 مليار دولار)، بزيادة 26.1% على أساس سنوي، وفقا لجمارك هايكو.
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وفي الوقت نفسه، تم بيع ما يقرب من 48 مليون منتج معفى من الضرائب، بزيادة 4.5%، بحسب الجمارك.
وأصدرت الصين خطة رئيسية في يونيو 2020 لبناء هاينان لتصبح ميناء تجارة حرة عالي المستوى ذا تأثير عالمي بحلول منتصف القرن الجاري، وفي السنوات الأخيرة، أصبحت المقاطعة الجزرية وجهة تسوق جاذبة للمستهلكين المحليين.
وبعد جهود استمرت عدة سنوات لأجل حفز السياحة والتسوق المحلي بالمقاطعة، بات لدى هاينان 12 متجرا للتسوق المعفى من الرسوم الجمركية.
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