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5.7 مليار دولار مبيعات السوق الحرة في هاينان الصينية بنهاية نوفمبر

12/4/2023 4:17:26 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) سجلت مقاطعة هاينان الجزرية بجنوبي الصين 6.23 مليون زائر للسوق الحرة خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، بزيادة 59.6% على أساس سنوي.

وخلال الفترة المذكورة، اشترى المتسوقون منتجات معفاة من الضرائب بقيمة 40.7 مليار يوان (نحو 5.7 مليار دولار)، بزيادة 26.1% على أساس سنوي، وفقا لجمارك هايكو.

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وفي الوقت نفسه، تم بيع ما يقرب من 48 مليون منتج معفى من الضرائب، بزيادة 4.5%، بحسب الجمارك.

وأصدرت الصين خطة رئيسية في يونيو 2020 لبناء هاينان لتصبح ميناء تجارة حرة عالي المستوى ذا تأثير عالمي بحلول منتصف القرن الجاري، وفي السنوات الأخيرة، أصبحت المقاطعة الجزرية وجهة تسوق جاذبة للمستهلكين المحليين.

وبعد جهود استمرت عدة سنوات لأجل حفز السياحة والتسوق المحلي بالمقاطعة، بات لدى هاينان 12 متجرا للتسوق المعفى من الرسوم الجمركية.

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