-->

Monday, 04 December 2023 01:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كمبوديا وفيتنام تطلقان سداد المدفوعات عبر الحدود باستخدام QR Code

12/4/2023 4:17:26 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أطلقت كمبوديا وفيتنام، مشروع السداد الثنائي للمدفوعات عبر الحدود باستخدام رمز الاستجابة السريعة“كيو آر كود”، بهدف تمكين مواطني البلدين من استخدام مسح الاستجابة السريعة لسداد المدفوعات بعملتيهما المحليتين.

وذكر بيان أن“هذا المشروع سيعزز الدفع الرقمي، واستخدام العملة الوطنية، ويدفع عجلة النمو الاقتصادي والسياحة والتجارة عبر الحدود بين كمبوديا وفيتنام”.

موضوعات متعلقة صندوق النقد الدولي: زيادة سعر الكربون هو أفضل حافز لإزالته تراجع الأسهم الاوروبية في المستهل مع تقييم بيانات الصادرات الألمانية السعودية تطرح مشروعات طاقة متجددة بقدرة 20 غيغاواط في 2024

وأضاف أنه من المتوقع أن يستفيد الكمبوديون والفيتناميون، ولا سيما السياح والتجار، من هذا المشروع.

إلى جانب فيتنام المجاورة، تجري كمبوديا أيضا تعاونا ثنائيا عبر الحدود لدفع استخدام رمز الاستجابة السريعة مع تايلاند ولاوس المجاورتين لها.

MENAFN04122023000202011048ID1107530063

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث