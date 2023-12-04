كمبوديا وفيتنام تطلقان سداد المدفوعات عبر الحدود باستخدام QR Code

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أطلقت كمبوديا وفيتنام، مشروع السداد الثنائي للمدفوعات عبر الحدود باستخدام رمز الاستجابة السريعة“كيو آر كود”، بهدف تمكين مواطني البلدين من استخدام مسح الاستجابة السريعة لسداد المدفوعات بعملتيهما المحليتين.
وذكر بيان أن“هذا المشروع سيعزز الدفع الرقمي، واستخدام العملة الوطنية، ويدفع عجلة النمو الاقتصادي والسياحة والتجارة عبر الحدود بين كمبوديا وفيتنام”.
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وأضاف أنه من المتوقع أن يستفيد الكمبوديون والفيتناميون، ولا سيما السياح والتجار، من هذا المشروع.
إلى جانب فيتنام المجاورة، تجري كمبوديا أيضا تعاونا ثنائيا عبر الحدود لدفع استخدام رمز الاستجابة السريعة مع تايلاند ولاوس المجاورتين لها.
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