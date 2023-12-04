كمبوديا وفيتنام تطلقان سداد المدفوعات عبر الحدود باستخدام QR Code

MENAFN - Al-Borsa News) أطلقت كمبوديا وفيتنام، مشروع السداد الثنائي للمدفوعات عبر الحدود باستخدام رمز الاستجابة السريعة“كيو آر كود”، بهدف تمكين مواطني البلدين من استخدام مسح الاستجابة السريعة لسداد المدفوعات بعملتيهما المحليتين.

وذكر بيان أن“هذا المشروع سيعزز الدفع الرقمي، واستخدام العملة الوطنية، ويدفع عجلة النمو الاقتصادي والسياحة والتجارة عبر الحدود بين كمبوديا وفيتنام”.

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وأضاف أنه من المتوقع أن يستفيد الكمبوديون والفيتناميون، ولا سيما السياح والتجار، من هذا المشروع.

إلى جانب فيتنام المجاورة، تجري كمبوديا أيضا تعاونا ثنائيا عبر الحدود لدفع استخدام رمز الاستجابة السريعة مع تايلاند ولاوس المجاورتين لها.