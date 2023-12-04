مؤشر نيكي يلامس أدنى مستوياته في 3 أسابيع مع صعود قيمة الين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات اليوم الإثنين، في ظل تراجع معنويات المستثمرين إزاء مستقبل ربحية شركات صناعة السيارات، بعدما ارتفع الين إلى أعلى مستوى له في نحو ثلاثة أشهر خلال الجلسة.
وهبط مؤشر“نيكي” بنسبة 0.60% إلى 33231 نقطة عند الإغلاق، بعد تراجعه إلى أدنى مستوى له منذ 14 من نوفمبر عند 33023 نقطة خلال التعاملات، بينما انخفض مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.83% إلى 2362 نقطة.
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وقال“كازو كاميتاني” محلل استرتيجيات السوق لدى“نومورا للأوراق” المالية في تصريح لوكالة“رويترز”، إن هناك انطباعاً قوياً لدى المستثمرين بأن الأسهم تتأثر بتحركات سوق الصرف، متوقعاً أنه من الصعب للغاية ارتفاع قيمة العملة اليابانية إلى 144 أو 143 يناً مقابل الدولار.
وحقق سهم صانعة السيارات اليابانية“مازدا” الأداء الأسوأ خلال تداولات اليوم، بانخفاض بلغ 3.93%، يليه سهم منافستها“نيسان” بانخفاض 3.27%، فضلاً عن تراجع سهم“تويوتا” بنسبة 2.31%.
وتراجعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.12% إلى 146.63 ين، بعد أن بلغ سعر صرف العملة اليابانية أعلى مستوى له في قرابة ثلاثة أشهر عند 146.23 ين للدولار خلال الجلسة.
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