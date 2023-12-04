مؤشر نيكي يلامس أدنى مستوياته في 3 أسابيع مع صعود قيمة الين

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات اليوم الإثنين، في ظل تراجع معنويات المستثمرين إزاء مستقبل ربحية شركات صناعة السيارات، بعدما ارتفع الين إلى أعلى مستوى له في نحو ثلاثة أشهر خلال الجلسة.

وهبط مؤشر“نيكي” بنسبة 0.60% إلى 33231 نقطة عند الإغلاق، بعد تراجعه إلى أدنى مستوى له منذ 14 من نوفمبر عند 33023 نقطة خلال التعاملات، بينما انخفض مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.83% إلى 2362 نقطة.

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وقال“كازو كاميتاني” محلل استرتيجيات السوق لدى“نومورا للأوراق” المالية في تصريح لوكالة“رويترز”، إن هناك انطباعاً قوياً لدى المستثمرين بأن الأسهم تتأثر بتحركات سوق الصرف، متوقعاً أنه من الصعب للغاية ارتفاع قيمة العملة اليابانية إلى 144 أو 143 يناً مقابل الدولار.

وحقق سهم صانعة السيارات اليابانية“مازدا” الأداء الأسوأ خلال تداولات اليوم، بانخفاض بلغ 3.93%، يليه سهم منافستها“نيسان” بانخفاض 3.27%، فضلاً عن تراجع سهم“تويوتا” بنسبة 2.31%.

وتراجعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.12% إلى 146.63 ين، بعد أن بلغ سعر صرف العملة اليابانية أعلى مستوى له في قرابة ثلاثة أشهر عند 146.23 ين للدولار خلال الجلسة.

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