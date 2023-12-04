-->

Monday, 04 December 2023 01:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وكالة الفضاء تعلن نجاح إطلاق قمر مصر سات 2 من الصين

12/4/2023 4:17:26 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت وكالة الفضاء المصرية، نجاح إطلاق القمر الاصطناعي“مصر سات 2” من قاعدة إطلاق تيوتشان بمدينة تيا أكوان.

وذكرت وكالة الفضاء المصرية، اليوم الاثنين، أن فريقا من مهندسي الوكالة شارك مع فريق من الخبراء الصينيين في كافة مراحل تصميم وتصنيع القمر ونجح الفريق المصري في تنفيذ أحد مكونات القمر بالكامل وبالتالي يكون لدى مصر أول منتج مصري يطلق في الفضاء.

موضوعات متعلقة تداول 44 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط الحكومة تتعاقد مع شركة خاصة لإنشاء 30 ملعب بادل تنس 34 مليون دولار صادرات الكيماويات المصرية للسوق النيجيرى العام الماضى

وأكد بيان الوكالة، أنه تم تجميع وتكامل واختبار النماذج المختلفة للقمر الاصطناعي بمركز التجميع والتكامل والاختبار بوكالة الفضاء المصرية، والذي يعد الأكبر من نوعه في إفريقيا والشرق الأوسط، وتم تأسيسه في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين.

ويخدم القمر الاصطناعي“مصر سات 2” أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية، وذلك من خلال استخدام تكنولوجيا الفضاء في تطوير مجالات حيوية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الزراعة، استكشاف الثروات المعدنية، تحديد مصادر المياه السطحية، ودراسة تأثيرات التغير المناخي علي البيئة؛ بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري، فضلاً عن تعزيزه لدور مصر الريادي من خلال توفير البرامج التدريبية الهادفة لتأهيل الكوادر المتخصصة في القارة الإفريقية والشرق الأوسط وإمدادها بالبيانات الفضائية.

MENAFN04122023000202011048ID1107530061

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث