وكالة الفضاء تعلن نجاح إطلاق قمر مصر سات 2 من الصين

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت وكالة الفضاء المصرية، نجاح إطلاق القمر الاصطناعي“مصر سات 2” من قاعدة إطلاق تيوتشان بمدينة تيا أكوان.

وذكرت وكالة الفضاء المصرية، اليوم الاثنين، أن فريقا من مهندسي الوكالة شارك مع فريق من الخبراء الصينيين في كافة مراحل تصميم وتصنيع القمر ونجح الفريق المصري في تنفيذ أحد مكونات القمر بالكامل وبالتالي يكون لدى مصر أول منتج مصري يطلق في الفضاء.

موضوعاتتداول 44 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط الحكومة تتعاقد مع شركة خاصة لإنشاء 30 ملعب بادل تنس 34 مليون دولار صادرات الكيماويات المصرية للسوق النيجيرى العام الماضى

وأكد بيان الوكالة، أنه تم تجميع وتكامل واختبار النماذج المختلفة للقمر الاصطناعي بمركز التجميع والتكامل والاختبار بوكالة الفضاء المصرية، والذي يعد الأكبر من نوعه في إفريقيا والشرق الأوسط، وتم تأسيسه في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين.

ويخدم القمر الاصطناعي“مصر سات 2” أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية، وذلك من خلال استخدام تكنولوجيا الفضاء في تطوير مجالات حيوية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الزراعة، استكشاف الثروات المعدنية، تحديد مصادر المياه السطحية، ودراسة تأثيرات التغير المناخي علي البيئة؛ بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري، فضلاً عن تعزيزه لدور مصر الريادي من خلال توفير البرامج التدريبية الهادفة لتأهيل الكوادر المتخصصة في القارة الإفريقية والشرق الأوسط وإمدادها بالبيانات الفضائية.