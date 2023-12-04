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ارتفاع ثروة جوتام أداني بمقدار 5.6 مليار دولار

12/4/2023 4:17:25 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع صافي ثروة الملياردير“جوتام أداني” بقيمة 5.6 مليار دولار في الأسبوع الماضي، بدعم من صعود أسهم الشركات التي يمتلكها بعدما اختتمت المحكمة العليا في الهند جلسات الاستماع في دعوى قضائية.

واستندت تلك الدعوى ضد الشركات التي أسسها“أداني” على تحقيق هيئة تنظيم الأسواق في مزاعم تتعلق بمخالفات هذه الشركات، وذكرت المحكمة أنها لن تأخذ التقارير الإعلامية حول المجموعة على أنها حقيقة خالصة.

موضوعات متعلقة صندوق النقد الدولي: زيادة سعر الكربون هو أفضل حافز لإزالته تراجع الأسهم الاوروبية في المستهل مع تقييم بيانات الصادرات الألمانية السعودية تطرح مشروعات طاقة متجددة بقدرة 20 غيغاواط في 2024

ويحتل“أداني” حاليًا المرتبة العشرين وفقًا لمؤشر“بلومبرج” للمليارديرات، بثروة قدرها 65.8 مليار دولار.

وأضافت أسهم“أداني جروب” حوالي 9.8 مليار دولار لقيمتها السوقية الإثنين، بقيادة ارتفاع أسهم“أداني جرين إنرجي” و”أداني إنتربرايسز”.

وذلك بعدما تعرضت المجموعة لضربة قوية بعد صدور تقرير شركة“هيندنبرغ ريسيرش” الرابع والعشرين من يناير والذي اتهمها بالاحتيال المحاسبي والتلاعب بأسعار الأسهم، رغم نفي المجموعة مرارًا وتكرارًا هذه المزاعم.

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