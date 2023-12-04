ارتفاع ثروة جوتام أداني بمقدار 5.6 مليار دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع صافي ثروة الملياردير“جوتام أداني” بقيمة 5.6 مليار دولار في الأسبوع الماضي، بدعم من صعود أسهم الشركات التي يمتلكها بعدما اختتمت المحكمة العليا في الهند جلسات الاستماع في دعوى قضائية.
واستندت تلك الدعوى ضد الشركات التي أسسها“أداني” على تحقيق هيئة تنظيم الأسواق في مزاعم تتعلق بمخالفات هذه الشركات، وذكرت المحكمة أنها لن تأخذ التقارير الإعلامية حول المجموعة على أنها حقيقة خالصة.
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ويحتل“أداني” حاليًا المرتبة العشرين وفقًا لمؤشر“بلومبرج” للمليارديرات، بثروة قدرها 65.8 مليار دولار.
وأضافت أسهم“أداني جروب” حوالي 9.8 مليار دولار لقيمتها السوقية الإثنين، بقيادة ارتفاع أسهم“أداني جرين إنرجي” و”أداني إنتربرايسز”.
وذلك بعدما تعرضت المجموعة لضربة قوية بعد صدور تقرير شركة“هيندنبرغ ريسيرش” الرابع والعشرين من يناير والذي اتهمها بالاحتيال المحاسبي والتلاعب بأسعار الأسهم، رغم نفي المجموعة مرارًا وتكرارًا هذه المزاعم.
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