تويوتا تخطط لزيادة إصداراتها من السيارات الكهربائية في أوروبا بحلول 2026

MENAFN - Al-Borsa News) تُخطط صانعة السيارات اليابانية“تويوتا” لزيادة إصداراتها من السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات في السوق الأوروبي، إلى 6 نماذج بحلول عام 2026.

وأوضحت“تويوتا” في بيان صدر اليوم الإثنين، إنها تتوقع بيع 250 ألف سيارة تعمل بالبطارية سنوياً في أوروبا بحلول هذا التاريخ، فضلاً عن استحواذ هذا النوع من المركبات على أكثر من 20% من مبيعات السيارات الجديدة في القارة.

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وأضاف البيان أن“تويوتا” تعتزم إنشاء وحدة متخصصة في أعمال الهيدروجين الأخضر في أوروبا، في إطار سعيها لتعزيز الجانب التجاري لهذه التقنية من خلال تطوير أنظمة خلايا الوقود، ودعم الشراكات التجارية في هذه الصناعة.

ويذكر أن بيانات رابطة مُصنعي السيارات الأوروبية التي صدرت الشهر الماضي، أظهرت نمو مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل في أسواق الاتحاد الأوروبي بأكثر من 50% خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بينما احتلت“تويوتا” المركز الخامس من حيث مبيعات المركبات الكهربائية في أوروبا خلال نفس الفترة، وفق ما نقلته وكالة“رويترز”.

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