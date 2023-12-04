تويوتا تخطط لزيادة إصداراتها من السيارات الكهربائية في أوروبا بحلول 2026

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تُخطط صانعة السيارات اليابانية“تويوتا” لزيادة إصداراتها من السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات في السوق الأوروبي، إلى 6 نماذج بحلول عام 2026.
وأوضحت“تويوتا” في بيان صدر اليوم الإثنين، إنها تتوقع بيع 250 ألف سيارة تعمل بالبطارية سنوياً في أوروبا بحلول هذا التاريخ، فضلاً عن استحواذ هذا النوع من المركبات على أكثر من 20% من مبيعات السيارات الجديدة في القارة.
موضوعات متعلقة
صندوق النقد الدولي: زيادة سعر الكربون هو أفضل حافز لإزالته تراجع الأسهم الاوروبية في المستهل مع تقييم بيانات الصادرات الألمانية السعودية تطرح مشروعات طاقة متجددة بقدرة 20 غيغاواط في 2024
وأضاف البيان أن“تويوتا” تعتزم إنشاء وحدة متخصصة في أعمال الهيدروجين الأخضر في أوروبا، في إطار سعيها لتعزيز الجانب التجاري لهذه التقنية من خلال تطوير أنظمة خلايا الوقود، ودعم الشراكات التجارية في هذه الصناعة.
ويذكر أن بيانات رابطة مُصنعي السيارات الأوروبية التي صدرت الشهر الماضي، أظهرت نمو مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل في أسواق الاتحاد الأوروبي بأكثر من 50% خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بينما احتلت“تويوتا” المركز الخامس من حيث مبيعات المركبات الكهربائية في أوروبا خلال نفس الفترة، وفق ما نقلته وكالة“رويترز”.
أرقام
MENAFN04122023000202011048ID1107530057
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.