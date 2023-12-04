تنمية المشروعات: ضخ 48.3 مليار جنيه تمويلات خلال 9 سنوات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز قام بضخ تمويلات قدرها 48.3 مليار جنيه في الفترة من يوليو 2014 وحتى أكتوبر 2023، لتمويل 1.9 مليون مشروع صغير ومتناهي.
وأضاف أن الجهاز بدأ بالفعل في تحديث خطة عمله الاستراتيجية للأعوام المقبلة لتتوافق مع المتغيرات الراهنة وتسهم في تنفيذ المساعي التنموية الحالية والمرتقبة للحكومة المصرية.
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وأكد على أن الجهاز اتخذ خطوات جادة لتفعيل قانون تنمية المشروعات الجديد 152/2020 ولائحته التنفيذية وبدأ في رقمنة خدماته على نحو تدريجي للتيسير على المواطنين، وقام بتفعيل خطته لتنمية المجتمع وحماية البيئة ومساندة التحول الأخضر.
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MENAFN04122023000202011048ID1107530056
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