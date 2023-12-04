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تنمية المشروعات: ضخ 48.3 مليار جنيه تمويلات خلال 9 سنوات

12/4/2023 4:17:25 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز قام بضخ تمويلات قدرها 48.3 مليار جنيه في الفترة من يوليو 2014 وحتى أكتوبر 2023، لتمويل 1.9 مليون مشروع صغير ومتناهي.

وأضاف أن الجهاز بدأ بالفعل في تحديث خطة عمله الاستراتيجية للأعوام المقبلة لتتوافق مع المتغيرات الراهنة وتسهم في تنفيذ المساعي التنموية الحالية والمرتقبة للحكومة المصرية.

موضوعات متعلقة ((المصرى الأمريكى)) يفاوض شركات أجنبية لإنشاء مشروعات مشتركة فى مصر ((المصرى للتحكيم)) يدرس التعاون مع ((مركز دبى)) لحل نزاعات التمويل الإسلامى ((شعبة المسبوكات)) تفتتح معرضًا دائمًا لمنتجات القطاع نهاية الشهر الجارى

وأكد على أن الجهاز اتخذ خطوات جادة لتفعيل قانون تنمية المشروعات الجديد 152/2020 ولائحته التنفيذية وبدأ في رقمنة خدماته على نحو تدريجي للتيسير على المواطنين، وقام بتفعيل خطته لتنمية المجتمع وحماية البيئة ومساندة التحول الأخضر.

Source:

MENAFN04122023000202011048ID1107530056

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