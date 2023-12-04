عمومية مدينة مصر تعتمد المشاركة في إعادة تأهيل عزبة الهجانة

MENAFN - Al-Borsa News) وافقت الجمعية العمومة العادية لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، على الترخيص لمجلس الإدارة بالإتفاق مع أجهزة الدولة بشأن المساهمة المجتمعية لإعادة تأهيل منطقة عزبة الهجانة.

واعتمدت العمومية إبرام عقود معاوضة خلال العام المالي الجاري 2023.

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وارتفعت أرباح شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، بنسبة 153% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 1.35 مليار جنيه، مقارنة بربح 534.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

وزادت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 4.62 مليار جنيه، مقابل مبيعات 3.08 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وكانت نفت شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، تلقيها أي خطابات بشأن نية الصندوق السيادي السعودي الاستحواذ على الشركة.

جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة حول ما نشر بعنوان ( السيادي السعودي يعلن نيته الاستحواذ علي مدينة مصر للاسكان والتعمير بسعر استرشادي يتراوح بين 4.30 و 4.60 جنيه للسهم”.

وكانت توقعت شركة“مدينة مصر” للتطوير العقارى، أن تتخطى مبيعاتها 20 مليار جنيه، لأول مرة فى تاريخها منذ إنشاء الشركة.

وأعلنت الشركة عن تجاوز مبيعاتها أرقامًا قياسية، فاقت المبيعات المستهدفة لها فى عام 2023، واستطاعت فى شهر أغسطس الوصول إلى مبيعاتها المستهدفة لعام 2023 ، وذلك بفضل استراتيجية التوسع والنمو الخاصة بها، والتي تهدف لتنمية محفظة أراضيها وطرح منتجات عقارية متنوعة.

وحققت الشركة مبيعات تعاقدية للربع الثالث في عام 2023 تخطت إجمالي مبيعات أي سنة سابقة منفردة منذ نشأة الشركة، واستطاعت أن تحقق مبياعتها فى وقت قياسى، بعد أن باعت أكثر من 2400 وحدة بمشروعات متنوعة خلال فترات زمنية قصيرة.

وتم بيع المرحلتين الأولى والثانية بالكامل من مشروع“إيلان” في سراي، والتي تتكون من أكثر من 300 وحدة، بعد إطلاقهما في شهر مايو ويونيو بقيمة 1.4 مليار جنيه، فيما تم بيع الوحدات بالكامل في مشروع“كلوب سايد” بتاج سيتي والذي تتكون من أكثر من 1200 وحدة بقيمة 6 مليار جنيه.

وتم بيع جميع وحدات مشروع“كيندا” خلال الأشهر التسعة لعام 2023 بقيمة 1.9 مليار جنيه، أما المرحلة الأول من مشروع“راي” بسراي فقد سجلت مبيعات بقيمة 2.9 مليار جنيه، والتي تم بيع وحداتها بإجمالي 350 وحدة خلال ستة أشهر.

واستطاعت“مدينة نصر” أن تبيع 80% من مشروع“أوريجامي” خلال شهر واحد فقط، بعد طرحه في شهر أغسطس، وهو أول مشروع يطرح من قبل شركة“مِنّكْ” بعد استحواذ الشركة عليها، حيث تم بيع 320 وحدة بقيمة 3.5 مليار جنيه، ويستوحى المشروع تصاميمه من فن الأوريجامي من الثقافة اليابانية التقليدية.

وأعرب عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر عن فخره بإنجازات الشركة قائلا:“فخورون بالإنجازات التي تحققها الشركة هذا العام، والتي تعكس معدلات الأداء والنمو القوية التي وصلنا إليها بفضل جهود فريق العمل المتفاني واستراتيجيتنا الهادفة لتقديم مشاريع عقارية مبتكرة وعالية الجودة تلبي مختلف احتياجات عملائنا وتوقعاتهم”.

وأضاف:“تدل هذه الأرقام القياسية على صلابة السوق العقاري المصري وقدرته على مواجهة التحديات، حيث تدفعنا إلى تحدي أنفسنا وزيادة أهدافنا لترسيخ مكانتنا الرائدة في صدارة سوق التطوير العقاري المصري اعتماداً على خبراتنا الممتدة لأكثر من 64 عاما”.