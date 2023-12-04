17 ديسمبر.. نهاية حق توزيع 3.63 جنيه لسهم أكرو

MENAFN - Al-Borsa News) قررت إدارة البورصة أن ينتهي الحق في التوزيع النقدي بواقع 3.63 جنيه لسهم شركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، بإغلاق جلسة 17 ديسمبر الجاري.

وتقرر أن يصرف التوزيع النقدي رقم (33) بواقع 3.63 جنيه للسهم الواحد إعتباراً من 20 ديسمبر الجاري.

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وكانت وافقت الجمعية العامة العادية لشركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، على توزيع نقدي للمساهمين بمبلغ 199.85 مليون جنيه.

واعتمدت العمومية التوزيع من الأرباح المرحلة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والمعتمدة من الجمعية العامة العادية في 6 يونيو 2023 والظاهرة في القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2023 بواقع 3.63 جنيه.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المواد أرقام 3 و7 و31 من النظام الأساسي.

وتضاعفت أرباح شركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، 3.3 مرة خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 235.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 54.3 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وزادت ايرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل 1.02 مليار جنيه، مقارنة بإيرادات 749.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2022.

وتضاعفت أرباح شركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، 5.2 مرة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 146.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 23.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل 478.9 مليون جنيه، مقابل 427.6 مليون جنيه خلال نفس الربع الأول من العام الماضي.

وكانت وافقت الجمعية العامة العادية لشركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، على مشروع اقتراح توزيع الأرباح لسنة 2022 بترحيل الأرباح بعد خصم الاحتياطي القانوني وحصة العاملين وحصلة مجلس الإدارة.

وصدقت العمومية على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات عنها وتقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنها وذلك عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022.

وذكرت الشركة، أنه تم انتخاب مجلس الإدارة بالتزكة بنظام التصويت التراكمي لدورة جديدة ويتكون المجلس من 11 عضواً.

وكانت صدّقت الجمعية العامة العادية لشركة“أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية”، على ترحيل الأرباح بعد خصم الاحتياطي وحصة العاملين ومجلس الإدارة عن عام 2021.

واعتمدت العمومية تقريري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن القوائم المالية للعام الماضي.

كما وافقت العمومية على التعامل مع الشركات المرتبطة خلال العام الجاري، وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام الماضي.