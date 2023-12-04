تراجع الأسهم الاوروبية في المستهل مع تقييم بيانات الصادرات الألمانية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت غالبية الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات أولى جلسات الأسبوع، بعد صدور بيانات أظهرت انخفاض الصادرات الألمانية في أكتوبر على نحو غير متوقع.
وهبط مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.14% إلى 465 نقطة، في ظل انخفاض أسهم قطاع التعدين 1.5%.
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وتراجع مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.38% إلى 7500 نقطة، كما تراجع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.24% إلى 7328 نقطة، في حين استقر“داكس” الألماني عند 16392 نقطة.
وأوضحت بيانات مكتب الإحصاءات الفيدرالي الألماني التي صدرت اليوم، انخفاض صادرات البلاد بنسبة 0.2% في أكتوبر على أساس شهري، بعد هبوطها بنسبة 2.5% في سبتمبر، ومقارنة بالتوقعات عند ارتفاع بنسبة 1.1% خلال نفس الفترة، وذلك إثر تباطؤ الطلب الكلي في الاتحاد الأوروبي.
وعلى صعيد آخر، قال“يواكيم ناجل” رئيس المصرف المركزي الألماني في تصريح لصحيفة محلية في قبرص يوم أمس، إن التضخم في منطقة اليورو سوف يستمر في الانخفاض خلال الأشهر القادمة ولكن بوتيرة أقل، موضحاً أن صانعي السياسات في القارة لم ينتصروا بعد في معركة التضخم، كما أنه لا يمكن تحديد ما إذا كانت أسعار الفائدة قد وصلت بالفعل إلى ذروة ارتفاعها.
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