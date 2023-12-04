تراجع الأسهم الاوروبية في المستهل مع تقييم بيانات الصادرات الألمانية

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت غالبية الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات أولى جلسات الأسبوع، بعد صدور بيانات أظهرت انخفاض الصادرات الألمانية في أكتوبر على نحو غير متوقع.

وهبط مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.14% إلى 465 نقطة، في ظل انخفاض أسهم قطاع التعدين 1.5%.

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وتراجع مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.38% إلى 7500 نقطة، كما تراجع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.24% إلى 7328 نقطة، في حين استقر“داكس” الألماني عند 16392 نقطة.

وأوضحت بيانات مكتب الإحصاءات الفيدرالي الألماني التي صدرت اليوم، انخفاض صادرات البلاد بنسبة 0.2% في أكتوبر على أساس شهري، بعد هبوطها بنسبة 2.5% في سبتمبر، ومقارنة بالتوقعات عند ارتفاع بنسبة 1.1% خلال نفس الفترة، وذلك إثر تباطؤ الطلب الكلي في الاتحاد الأوروبي.

وعلى صعيد آخر، قال“يواكيم ناجل” رئيس المصرف المركزي الألماني في تصريح لصحيفة محلية في قبرص يوم أمس، إن التضخم في منطقة اليورو سوف يستمر في الانخفاض خلال الأشهر القادمة ولكن بوتيرة أقل، موضحاً أن صانعي السياسات في القارة لم ينتصروا بعد في معركة التضخم، كما أنه لا يمكن تحديد ما إذا كانت أسعار الفائدة قد وصلت بالفعل إلى ذروة ارتفاعها.

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