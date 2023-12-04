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التجاري الدولي يدفع البورصة للصعود 1.1% في المستهل

12/4/2023 4:17:23 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات البورصة في مستهل تداولات جلسة اليوم الإثنين، بإجمالى تداولات 436 مليون جنيه.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفاعاً بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 24841 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 5352 نقطة.

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وصعد سهم البنك التجارى الدولى بنسبة 1.12% بمستهل التداولات ليصل سعر السهم إلى 76.47 جنيه للسهم مقابل 75.62 جنيه للسهم فى تداولات الأحد.

كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 7756 نقطة، وصعد مؤشر EGX30 capped بنسبة 1.13% ليصل لمستوى 29865 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات 436 مليون جنيه، من خلال تداول 126 مليون سهم، بتنفيذ 16.8 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 183 شركة مقيدة، ارتفع منها 70 سهمًا،

وتراجع 19 أسهم، في حين لم تتغير أسعار 94 سهمًا آخرين.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.68 تريليون جنيه.

وتوجه المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 4 مليون جنيه، و3.4 مليون جنيه فيما توجه العرب نحو البيع بصافي قيمة 7.4 مليون جنيه على التوالى.

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