التجاري الدولي يدفع البورصة للصعود 1.1% في المستهل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت مؤشرات البورصة في مستهل تداولات جلسة اليوم الإثنين، بإجمالى تداولات 436 مليون جنيه.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفاعاً بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 24841 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 5352 نقطة.
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وصعد سهم البنك التجارى الدولى بنسبة 1.12% بمستهل التداولات ليصل سعر السهم إلى 76.47 جنيه للسهم مقابل 75.62 جنيه للسهم فى تداولات الأحد.
كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 7756 نقطة، وصعد مؤشر EGX30 capped بنسبة 1.13% ليصل لمستوى 29865 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 436 مليون جنيه، من خلال تداول 126 مليون سهم، بتنفيذ 16.8 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 183 شركة مقيدة، ارتفع منها 70 سهمًا،
وتراجع 19 أسهم، في حين لم تتغير أسعار 94 سهمًا آخرين.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.68 تريليون جنيه.
وتوجه المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 4 مليون جنيه، و3.4 مليون جنيه فيما توجه العرب نحو البيع بصافي قيمة 7.4 مليون جنيه على التوالى.
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