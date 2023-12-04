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صندوق النقد الدولي: زيادة سعر الكربون هو أفضل حافز لإزالته

12/4/2023 4:17:22 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا اليوم الاثنين إن الصندوق حريص على رؤية سعر الكربون يتزايد لإعطاء“أكبر حافز ممكن لإزالة الكربون”.

وأضافت في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب28) في دبي“نحن في غاية الحرص على إعطاء أكبر حافز ممكن لإزالة الكربون، وهو وضع سعر للكربون. يجب أن يرتفع هذا السعر، يزيد، إذا كنا نريد تسريع إزالة الكربون”.

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