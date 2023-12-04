صندوق النقد الدولي: زيادة سعر الكربون هو أفضل حافز لإزالته

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا اليوم الاثنين إن الصندوق حريص على رؤية سعر الكربون يتزايد لإعطاء“أكبر حافز ممكن لإزالة الكربون”.
وأضافت في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب28) في دبي“نحن في غاية الحرص على إعطاء أكبر حافز ممكن لإزالة الكربون، وهو وضع سعر للكربون. يجب أن يرتفع هذا السعر، يزيد، إذا كنا نريد تسريع إزالة الكربون”.
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