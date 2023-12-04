إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر عقب ومخيم قلنديا

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN- أصيب عدد من المواطنين برصاص الاحتلال، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن مواطنا على الأقل أصيب بالرصاص الحي، وبالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بالاختناق، إثر عملية الاقتحام.
كما اقتحم الاحتلال مقر محافظة القدس في مخيم قلنديا، وعددا من المحلات التجارية في طريق المطار.
يتبع...
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