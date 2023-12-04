إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر عقب ومخيم قلنديا

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN- أصيب عدد من المواطنين برصاص الاحتلال، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مواطنا على الأقل أصيب بالرصاص الحي، وبالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بالاختناق، إثر عملية الاقتحام.

كما اقتحم الاحتلال مقر محافظة القدس في مخيم قلنديا، وعددا من المحلات التجارية في طريق المطار.

يتبع...