-->

Monday, 04 December 2023 01:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر عقب ومخيم قلنديا

12/4/2023 4:15:32 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- أصيب عدد من المواطنين برصاص الاحتلال، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مواطنا على الأقل أصيب بالرصاص الحي، وبالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بالاختناق، إثر عملية الاقتحام.

كما اقتحم الاحتلال مقر محافظة القدس في مخيم قلنديا، وعددا من المحلات التجارية في طريق المطار.

يتبع...

MENAFN04122023000205011050ID1107530044

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث