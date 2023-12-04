-->

Monday, 04 December 2023 01:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مستعمرون يعتدون على المواطنين ويجرفون 5 دونمات في الأغوار الشمالية

12/4/2023 4:15:31 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الأغوار/PNN- اعتدى مستعمرون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، على المواطنين في خلة غزال بالفارسية بالأغوار الشمالية.

وأفاد المواطن لؤي أبو محسن للوكالة الرسمية، بأن المستعمرين رشقوا الخيام بالحجارة، ما أثار الذعر والرعب بين الأطفال والنساء، كما جرفوا نحو 5 دونمات وزرعوها بالقمح.

وأشار إلى أن المستعمرين هاجموا المنطقة ذاتها قبل أكثر من شهر، واعتدوا على المواطنين وأراضيهم.

ولفت أبو محسن، إلى أن اعتداءات المستعمرين أجبرت عدة عائلات على الرحيل عن المنطقة، والتوجه نحو المناطق الشرقية لمدينة طوباس.

ووفق الناشط الحقوقي عارف دراغمة، فإنه منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أجبرت 22 عائلة على الرحيل عن مناطق من الأغوار الشمالية والوسطى، بفعل اعتداءات المستعمرين.

وأكد دراغمة أن هجمات المستعمرين سياسة تهجير قسري للمواطنين من الأغوار، من أجل إفراغها لتسهيل عملية استيلاء المستعمرين على المزيد من الأراضي.

MENAFN04122023000205011050ID1107530043

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث