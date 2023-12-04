مستعمرون يعتدون على المواطنين ويجرفون 5 دونمات في الأغوار الشمالية

(MENAFN
- Palestine News Network )
الأغوار/PNN- اعتدى مستعمرون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، على المواطنين في خلة غزال بالفارسية بالأغوار الشمالية.
وأفاد المواطن لؤي أبو محسن للوكالة الرسمية، بأن المستعمرين رشقوا الخيام بالحجارة، ما أثار الذعر والرعب بين الأطفال والنساء، كما جرفوا نحو 5 دونمات وزرعوها بالقمح.
وأشار إلى أن المستعمرين هاجموا المنطقة ذاتها قبل أكثر من شهر، واعتدوا على المواطنين وأراضيهم.
ولفت أبو محسن، إلى أن اعتداءات المستعمرين أجبرت عدة عائلات على الرحيل عن المنطقة، والتوجه نحو المناطق الشرقية لمدينة طوباس.
ووفق الناشط الحقوقي عارف دراغمة، فإنه منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أجبرت 22 عائلة على الرحيل عن مناطق من الأغوار الشمالية والوسطى، بفعل اعتداءات المستعمرين.
وأكد دراغمة أن هجمات المستعمرين سياسة تهجير قسري للمواطنين من الأغوار، من أجل إفراغها لتسهيل عملية استيلاء المستعمرين على المزيد من الأراضي.
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