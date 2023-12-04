مستعمرون يعتدون على المواطنين ويجرفون 5 دونمات في الأغوار الشمالية

MENAFN - Palestine News Network ) الأغوار/PNN- اعتدى مستعمرون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، على المواطنين في خلة غزال بالفارسية بالأغوار الشمالية.

وأفاد المواطن لؤي أبو محسن للوكالة الرسمية، بأن المستعمرين رشقوا الخيام بالحجارة، ما أثار الذعر والرعب بين الأطفال والنساء، كما جرفوا نحو 5 دونمات وزرعوها بالقمح.

وأشار إلى أن المستعمرين هاجموا المنطقة ذاتها قبل أكثر من شهر، واعتدوا على المواطنين وأراضيهم.

ولفت أبو محسن، إلى أن اعتداءات المستعمرين أجبرت عدة عائلات على الرحيل عن المنطقة، والتوجه نحو المناطق الشرقية لمدينة طوباس.

ووفق الناشط الحقوقي عارف دراغمة، فإنه منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أجبرت 22 عائلة على الرحيل عن مناطق من الأغوار الشمالية والوسطى، بفعل اعتداءات المستعمرين.

وأكد دراغمة أن هجمات المستعمرين سياسة تهجير قسري للمواطنين من الأغوار، من أجل إفراغها لتسهيل عملية استيلاء المستعمرين على المزيد من الأراضي.