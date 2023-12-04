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إصابة 3 جنود جراء سقوط قذائف هاون أطلقت من لبنان على مستوطنة شتولا

12/4/2023 4:15:31 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بإصابة 3 جنود إسرائيليين جراء سقوط قذائف هاون أطلقت من لبنان على مستوطنة شتولا.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخي أدرعي إن حزب الله خرق الهدوء على الحدود الشماليةوأنه يضر بسكان لبنان. وأضاف في بيان: "حزب الله أثبت مجددا أنه يخل بالهدوء الذي كان يسود بمحاذاة الحدود الشمالية وسمح للعديد من سكان جنوب لبنان بالعودة إلى ديارهم.. حزب الله خرق الهدوء دعما لقتلة الأطفال ومختطفي النساء التابعين لحماس-داعش. وقد أثبت حزب الله مرة أخرى أن الدولة اللبنانية لا تتصدر سلم أولوياته. حزب الله كان الجهة التي أخلت بالهدوء على الحدود. حزب الله يضر بالدولة اللبنانية".

وأضاف: "خلال ساعات الليلة الماضية تم رصد إطلاق عدة قذائف هاون من لبنان نحو موقع عسكري في منطقة بلدة شتولا حيث أسفر الهجوم عن اصابة ثلاثة جنود بجروح طفيفة.. كما تم رصد إطلاق عدة قذائف هاون قبل قليل من لبنان نحو موقع لجيش الدفاع في منطقة بلدة يفتاح حيث ترد قوات جيش الدفاع باستهداف مصادر النيران".


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