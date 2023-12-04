مفاوضات تجديد الهدنة المؤقتة في غزة تراوح مكانها... تشاؤم إزاء فرص نجاحها

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN-استبعد مصدر مطلع على المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس، إمكانية القيام بدفعة تبادل أسرى جديدة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي، مقابل هدنة مؤقتة في قطاع غزة.

جاء ذلك بحسب ما أوردت صحيفة "هآرتس" نقلا عن مصدر أجنبي وصفته بـ"المطلع"، وبحسب المصدر، فإنه خلال الساعات الـ24 الأخيرة "لم يحدث الكثير في الاتصالات بين الطرفين"، مشيرا إلى أن المحادثات "تراوح مكانها".

وقال إنه على "الرغم من أن الباب لم يغلق نهائيا" أمام إمكانية إحراز اختراقة في المفاوضات الجارية عبر الوسيط القطري والمصري وبدعم من إدارة بايدن، إلا أن "التشاؤم" يخيم على الموقف، بحسب مصدر "هآرتس".

ونقلت الصحيفة عن مصدر آخر قالت إنه "دبلوماسي أجنبي" (لم تسمه)، قوله إن التصعيد الإسرائيلي والهجمات العنيفة والمدمرة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، "يشير إلى أن حل قضية الرهائن سيؤجل الآن إلى فترة لاحقة".

وأضاف "سيستغرق إعداد الأطراف لصفقة أخرى الكثير من الوقت والجهد، خاصة مع تصعيد العملية العسكرية الإسرائيلية".

وكشفت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي عرض على "المستوى السياسي" خلال العمليات البرية لجيش الاحتلال في قطاع غزة، مخططات لـ"عمليات" تهدف إلى إعادة رهائن.

وقالت الصحيفة إن "كابينيت الحرب" لم يوافق على هذه العمليات "خشية من أن تؤدي إلى تعقيد المفاوضات" الرامية لإعادة الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

بدوره، قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن قطر ستواصل جهودها مع الدول الفاعلة كافة لاستئناف الهدنة في غزة وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد قال إن "المفاوضات كانت صعبة تحت النار من أجل إطلاق سراح الرهائن. المهمة لم تنجز بعد، ونواصل الجهود من أجل إعادة جميع الرهائن.

وبحسب الرواية الإسرائيلية، فإن "سبب فشل المفاوضات هو إصرار إسرائيل على استكمال عملية إطلاق سراح جميع النساء والأطفال المحتجزين في القطاع قبل إطلاق سراح المجموعات الأخرى من الرهائن".

ورغم أن الطفلين اللذين تدعي إسرائيل أن حماس تمتنع عن تسليمهما قتلا في قصف إسرائيلي، بحسب ما أوردت كتائب القسام، أكدت حركة حماس أنها عرضت تسليم جثمانيهما لكن إسرائيل رفضت ذلك.

وتدعي إسرائيل أنه إلى جانب الطفلين من عائلة بيباس، فإن حركة حماس قادرة على إطلاق سراح 15 امرأة بموجب اتفاق الهدنة المؤقتة وصفقة التبادل مع حركة حماس.

وشدد مسؤول أجنبي مطلع على المفاوضات، تحدث لـ"هآرتس"، على أن "المحادثات بين الطرفين مستمرة، لكن دون إحراز تقدم، وذلك خلافا لتصريحات نتنياهو.

من جانبه، أكد القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، أن استئناف مفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين مرهون بوقف الهجمات الإسرائيلية.

وشدد في مؤتمر صحافي عقده في بيروت، مساء الأحد، على أن إسرائيل لن تنجح في تحقيق الأهداف التي عجزت عن إنجازها خلال 50 يوما قبل الهدنة الإنسانية، "مهما طالت الحرب".

وقال حمدان إن "استئناف مفاوضات تبادل الأسرى مرهون بوقف العدوان ووقف إطلاق النار وقبل ذلك لا حديث عنه".

وشدد حمدان على أن نية إسرائيل المبيتة في استمرار الحرب هي السبب وراء فشل مسار التفاوض رغم أن حماس "أبدت مرونة عالية في استمرار التفاوض من أجل تمديد التهدئة وأبلغنا الوسطاء استعدادنا لاستمرارها".