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اشتباكات وقصف مدفعي كثيف شرق غزة -فيديو

12/4/2023 3:14:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا مدفعيا كثيفا، بالتزامن مع اشتباكات في أحياء الزيتون والشجاعية شرق مدينة غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة.
كما قال المراسل إن شهيدا ارتقى على الأقل فيما أصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي على منزل في شارع النفق بمدينة غزة.
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