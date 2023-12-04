اشتباكات وقصف مدفعي كثيف شرق غزة -فيديو
التاريخ
12/4/2023 3:14:06 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
شن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا مدفعيا كثيفا، بالتزامن مع اشتباكات في أحياء الزيتون والشجاعية شرق مدينة غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة.
كما قال المراسل إن شهيدا ارتقى على الأقل فيما أصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي على منزل في شارع النفق بمدينة غزة.
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