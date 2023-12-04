الاحتلال يفتش عدة منازل وينصب حواجز في الخليل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - فتشت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عددا من المنازل في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.



وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال داهمت مدينة الخليل، وفتشت عدة منازل ومتاجر تعود ملكيتها لعائلة الفلاح.



وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات فتشت منازل في بلدة يطا لعائلة رشيد، وأخرى في بلدة دورا لعائلة الدرابيع، وعبثت بمحتوياتها.



كما نصبت تلك القوات حواجز عسكرية عند جميع مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وفتشت مركبات الفلسطينيين وأعاقت مرورهم ودققت في بطاقاتهم الشخصية.