الاحتلال يعتقل شابا من سلوان
التاريخ
12/4/2023 3:14:05 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، شابا من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.
وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال اقتحمت سلوان، واعتقلت الشاب عمران الفحام عقب مداهمة منزله وتفتيشه.
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