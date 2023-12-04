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اليونيسيف: الهجمات جنوب غزة لا تقل شراسة عما تعرض له الشمال

12/4/2023 3:14:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم اليونيسيف إنه يجب أن نؤمن بأننا قادرون على أن نكون جزءا من وقف الحرب على الأطفال في غزة فالصمت تواطؤ.
وأضاف أن الهجمات جنوب غزة لا تقل شراسة عما تعرض له الشمال .
ولفت أن الأمر في قطاع غزة يزداد سوءا بالنسبة للأطفال والأمهات.




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