اليونيسيف: الهجمات جنوب غزة لا تقل شراسة عما تعرض له الشمال
التاريخ
12/4/2023 3:14:05 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم اليونيسيف إنه يجب أن نؤمن بأننا قادرون على أن نكون جزءا من وقف الحرب على الأطفال في غزة فالصمت تواطؤ.
وأضاف أن الهجمات جنوب غزة لا تقل شراسة عما تعرض له الشمال .
ولفت أن الأمر في قطاع غزة يزداد سوءا بالنسبة للأطفال والأمهات.
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