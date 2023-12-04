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طهران: مجلس الأمن رهينة لدى واشنطن في قضية غزة

12/4/2023 3:14:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت الخارجية الإيرانية إن مجلس الأمن الدولي بات رهينة لدى واشنطن في قضية غزة وهو عاجز عن إحلال السلام الدولي.
وأضافت "لا يمكن لأميركا دعم الحرب على غزة والقول إنها لا تسعى لتوسيع رقعة الحرب في الوقت ذاته."
ونوهت أن أمن المنطقة متكامل مشيرة أن استمرار الجرائم الصهيونية في غزة يمنع السلام والأمن الإقليميين.




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