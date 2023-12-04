طهران: مجلس الأمن رهينة لدى واشنطن في قضية غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت الخارجية الإيرانية إن مجلس الأمن الدولي بات رهينة لدى واشنطن في قضية غزة وهو عاجز عن إحلال السلام الدولي.
وأضافت "لا يمكن لأميركا دعم الحرب على غزة والقول إنها لا تسعى لتوسيع رقعة الحرب في الوقت ذاته."
ونوهت أن أمن المنطقة متكامل مشيرة أن استمرار الجرائم الصهيونية في غزة يمنع السلام والأمن الإقليميين.
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