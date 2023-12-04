تركيا.. زلزال يضرب إسطنبول

تركيا.. زلزال يضرب إسطنبول
التاريخ
12/4/2023 3:14:03 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقع زلزال اليوم الاثنين في إسطنبول، وشعر الناس بهزات أرضية في الجزء الأوروبي من المدينة، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي".
ولم ترد أي تفاصيل حول شدة الزلزال وبؤرته من السلطات التركية.
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