يونيسف: خسائر فادحة في صفوف أطفال غزة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- قال متحدث منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" جيمس إلدر، إن "أسوأ قصف في الحرب يجري حاليا في جنوب قطاع غزة، ونرى خسائر فادحة في صفوف الأطفال".

وأضاف إلدر، في منشور على حساب المنظمة عبر منصة "إكس": "لدينا إنذار أخير لإنقاذ أطفال غزة وضميرنا الجماعي".

وكتب المسؤول الأممي أن "أسوأ قصف في الحرب يجري الآن في جنوب غزة، ونرى خسائر فادحة في صفوف الأطفال".



