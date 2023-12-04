أول دفعة من جرحى العدوان الإسرائيلي على غزة تصل إلى تونس

MENAFN - Palestine News Network ) تونس/PNN- وصلت، مساء أمس، طائرة عسكرية تونسية على متنها جرحى العدوان على قطاع غزة، لتلقي العلاج في المصحات والمستشفيات العمومية، بالإضافة إلى طاقم طبي عسكري ومدني وممثلي الهلال الأحمر التونسي.

وأكد سفير دولة فلسطين هايل الفاهوم قبيل دقائق من وصول الطائرة، أن تونس تعبر عن الوعي والحق تجاه شعبها في فلسطين أمام جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي الذي دمر 90% من القطاع الصحي، وخلّف أكثر من 100 شهيد من الطواقم الطبية، قائلا "تونس تقف مع الشعب الفلسطيني وتفعل ولا تقول فقط".

من جانبه، أوضح رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء في تونس د.رضا الضاوي، أن الطائرة تحمل 20 مصابا فلسطينيا بجروح بليغة نسبيا، إضافة إلى 21 مرافقا.

وأشار إلى أن أكثر الإصابات تتمثل في كسور وكسور مع تفتت وشظايا، وحروق بليغة، مضيفا أن من بين القادمين أطفالا بعمر العام و13 عاما، وشبابا بعمر 19 عاما و21 عاما. وبين الضاوي، أنه سيتم توزيع الجرحى الفلسطينيين على المصحات والمستشفيات المختصة والمستشفى العسكري بالعاصمة، وكشف أن طائرة ثانية قادمة على متنها 150 جريحا فلسطينيا قادمة إلى تونس الثلاثاء المقبل.

وقال رئيس الجمهورية قيس سعيد "إن استقبال الأشقاء الفلسطينيين في تونس يعكس رغبة الشعب التونسي في التضامن، ليس بالبيانات، ولكنه تضامن فعلي".

وشدد على مواصلة الجسر الجوي من المساعدات التي قدمها الشعب التونسي إلى الأشقاء في فلسطين عن طريق الهلال الأحمر التونسي.