MENAFN - Palestine News Network ) واصل الجيش الإسرائيلي عملياته في اليوم الـ59 من الحرب على غزة، وخلال الساعات الماضية شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات وقصفت بشكل عنيف بلدات وأحياء عدة مكتظة بالسكان، كما قصفت بوابة مستشفى كمال عدوان مخلّفة عشرات الشهداء والمصابين.





استُشهد شابان، فجر اليوم الإثنين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي واحتجاز جثمانيهما، عقب عملية اقتحام مدينة قلقيلية.





الاحتلال يستولي على عشرة دونمات زراعية في نحالين غرب بيت لحم





وفي سياق اخر أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل ثلاثة من جنوده، وإصابة رابع بجروح خطيرة خلال المعارك البرية داخل قطاع غزة. مما ارتفعت حصيلة القتلى من جنود الإسرائيليين إلى 401

منذ السابع من اكتوبر









توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الإثنين، غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة





