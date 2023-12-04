(MENAFN
- Palestine News Network )
واصل الجيش الإسرائيلي عملياته في اليوم الـ59 من الحرب على غزة، وخلال الساعات الماضية شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات وقصفت بشكل عنيف بلدات وأحياء عدة مكتظة بالسكان، كما قصفت بوابة مستشفى كمال عدوان مخلّفة عشرات الشهداء والمصابين.
استُشهد شابان، فجر اليوم الإثنين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي واحتجاز جثمانيهما، عقب عملية اقتحام مدينة قلقيلية.
الاحتلال يستولي على عشرة دونمات زراعية في نحالين غرب بيت لحم
وفي سياق اخر أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل ثلاثة من جنوده، وإصابة رابع بجروح خطيرة خلال المعارك البرية داخل قطاع غزة. مما ارتفعت حصيلة القتلى من جنود الإسرائيليين إلى 401
منذ السابع من اكتوبر
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الإثنين، غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة
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