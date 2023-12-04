قناة السويس وشركة سكاتك توقعات اتفاقاَ بقيمة 1.1 مليار دولار لتوفير وقود أخضر للسفن

(MENAFN
) في تطور هام، وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المصرية وشركة سكاتك اتفاقًا هامًا بقيمة إجمالية تبلغ 1.1 مليار دولار. والهدف الرئيسي لهذا الاتفاق هو تيسير توفير وقود أخضر للسفن، متماشياً مع أهداف الاستدامة وممثلاً خطوة حاسمة نحو المبادرات الصديقة للبيئة. وجرت مراسم التوقيع لهذا الاتفاق الهام على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي كوب 28 في دبي، مما يبرز التزام العالم بالممارسات المستدامة.
كما يحدد الاتفاق خططًا شاملة لإنتاج 100,000 طن من الميثانول الأخضر سنويًا بحلول عام 2027, وفقًا للبيان الصادر عن هيئة قناة السويس المصرية، وتعكس هذه الخطوة الاستراتيجية التفاني المصري في تعزيز صناعة بحرية خضراء ومستدامة من خلال دمج مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز البدائل الصديقة للبيئة.
كذلك تعتبر مراسم التوقيع جزءًا من اتجاه أوسع، حيث شهد أكتوبر الماضي إشراف الحكومة المصرية على توقيع العديد من مذكرات التفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركات صينية. الهدف العام من هذه الاتفاقيات هو جذب استثمارات كبيرة إلى مصر بقيمة تصل إلى 14.75 مليار دولار. ومن بين هذه الاتفاقيات، تم توقيع اتفاق إطاري بين وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليو زيكسيانج، رئيس مجموعة "تشاينا اينيرجي".
في حين ويركز هذا الاتفاق الخاص على إقامة مشروع لإنتاج 1.2 مليون طن من الأمونيا الخضراء و 210,000 طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا. وتقدر الاستثمارات المرتبطة بهذا المشروع الطموح بنحو 6.75 مليار دولار، مما يسهم بشكل كبير في التنمية الصناعية لمنطقة السخنة في مصر عبر مساحة واسعة تبلغ 500,000 متر مربع. وتؤكد هذه الجهود التعاونية التفاني في تعزيز الممارسات المستدامة وتعزيز مكانة مصر كلاعب رئيسي في المشهد العالمي للطاقة الخضراء.
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