درجات الحرارة في سيبيريا تنخفض إلى 50 تحت الصفر والثلوج تغطي موسكو

انخفضت درجات الحرارة في مناطق بسيبيريا إلى 50 درجة مئوية تحت الصفر، بينما اجتاحت عواصف ثلجية العاصمة الروسية موسكو مصحوبة بتساقط قياسي للثلوج مما تسبب في تعطيل رحلات جوية مع اجتياح الطقس الشتوي أنحاء روسيا.

وذكرت محطات الأرصاد بالمنطقة أن درجات الحرارة انخفضت في جمهورية ساخا، الواقعة في شمال شرق سيبيريا وتضم مدينة ياكوتسك إحدى أبرد مدن العالم، دون 50 درجة مئوية تحت الصفر.

وأدت موجة البرد التي حدثت في فترة مبكرة عن المعتاد في ساخا إلى انخفاض درجات الحرارة دون 50 درجة مئوية تحت الصفر في عدة مناطق في الجمهورية وهي منطقة شاسعة تقل مساحتها قليلا عن الهند.

وتقع ساخا كلها تقريبا في منطقة متجمدة دائما. وفي عاصمة المنطقة ياكوتسك التي تقع على بعد نحو خمسة آلاف كيلومتر شرقي موسكو، تتراوح درجة الحرارة بين 44 درجة مئوية تحت الصفر إلى 48 درجة مئوية تحت الصفر.

وأصبح تراجع درجات الحرارة إلى دون 50 درجة مئوية تحت الصفر أقل شيوعا في السنوات الأخيرة بسبب تغير المناخ، إذ تظهر المنطقة دائمة التجمد مؤشرات متزايدة على الذوبان.

وفي العاصمة الروسية، تسبب تساقط الثلوج الذي يعد من بين أكثر المرات التي يحدث فيها هذا القدر من تساقط الثلوج على الإطلاق في تأخير الرحلات الجوية في بعض المطارات اليوم حيث غطت الثلوج الكثيفة مدارج الطائرات.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن ما لا يقل عن 54 رحلة جوية تأخرت عن موعدها وألغيت خمس رحلات أخرى في أكبر ثلاثة مطارات بالعاصمة.

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في موسكو إلى نحو 18 درجة مئوية تحت الصفر في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

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