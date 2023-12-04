-->

Monday, 04 December 2023 12:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


محمد بن زايد: نجدد العزم في عيد الاتحاد على مواصلة العمل من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً

12/4/2023 3:00:49 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن عيد الاتحاد الـ 52 مناسبة وطنية غالية نجدد فيها العزم على مواصلة العمل من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً.

ونشر سموه تدوينة مرفقة مع فيديو للاحتفاء بالمناسبة على حسابه في انستغرام قال فيها: "شهدت وإخواني حكام الإمارات وضيوف الدولة الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الثاني والخمسين تحت شعار "رحلة نحو غد مستدام". مناسبة وطنية غالية، نجدد فيها العزم على مواصلة العمل من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامةً للأجيال المقبلة، معتمدين على سواعد وعقول أبنائنا وكل من يعتبر الإمارات وطناً، منفتحين بثقة ووعي على العالم، متمسكين بهويتنا الوطنية".


تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN04122023000110011019ID1107529751

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث