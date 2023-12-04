محمد بن زايد: نجدد العزم في عيد الاتحاد على مواصلة العمل من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن عيد الاتحاد الـ 52 مناسبة وطنية غالية نجدد فيها العزم على مواصلة العمل من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً.
ونشر سموه تدوينة مرفقة مع فيديو للاحتفاء بالمناسبة على حسابه في انستغرام قال فيها: "شهدت وإخواني حكام الإمارات وضيوف الدولة الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الثاني والخمسين تحت شعار "رحلة نحو غد مستدام". مناسبة وطنية غالية، نجدد فيها العزم على مواصلة العمل من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامةً للأجيال المقبلة، معتمدين على سواعد وعقول أبنائنا وكل من يعتبر الإمارات وطناً، منفتحين بثقة ووعي على العالم، متمسكين بهويتنا الوطنية".
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN04122023000110011019ID1107529751
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.