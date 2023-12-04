محمد بن زايد: نجدد العزم في عيد الاتحاد على مواصلة العمل من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن عيد الاتحاد الـ 52 مناسبة وطنية غالية نجدد فيها العزم على مواصلة العمل من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً.

ونشر سموه تدوينة مرفقة مع فيديو للاحتفاء بالمناسبة على حسابه في انستغرام قال فيها: "شهدت وإخواني حكام الإمارات وضيوف الدولة الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الثاني والخمسين تحت شعار "رحلة نحو غد مستدام". مناسبة وطنية غالية، نجدد فيها العزم على مواصلة العمل من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامةً للأجيال المقبلة، معتمدين على سواعد وعقول أبنائنا وكل من يعتبر الإمارات وطناً، منفتحين بثقة ووعي على العالم، متمسكين بهويتنا الوطنية".





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