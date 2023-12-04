فرنسا تستضيف معرض تاريخي للطاقة النووية

(MENAFN
) استضافت فرنسا مؤخرًا معرضًا رائدًا حول الطاقة النووية، مما يشكل تحولًا ملحوظًا في الحوار المتعلق بالطاقة النووية. ويعتبر هذا الحدث الأول من نوعه منذ عقد تقريبًا، وحاز على انتباه كبير، وذلك على خلاف مخاوف قوامها عامين مضت عندما خشي المنظمون من احتمال تعطيله من قبل المحتجين المعارضين للطاقة النووية.
كما كانت إعادة الاهتمام بهذا النوع من الطاقة واضحة في المعرض الحالي الذي أقيم في أطراف باريس، حيث شغلت ملكة جمال الولايات المتحدة 2023، وهي طالبة هندسة نووية، دورًا بارزًا في إبراز الفعالية. وعرض المعرض قفازات حماية من الإشعاع وتصاميم حديثة لمفاعلات صغيرة، مرسخًا رسالة واضحة بأن الطاقة النووية تشهد عودة.
كذلك تحتل فرنسا دورًا محوريًا في مجال الطاقة النووية الأوروبية بوجود 56 مفاعلًا، وتهدف إلى أن تكون في صدارة نهضة الصناعة. أكدت سيلفي بيرمان، السفيرة الفرنسية السابقة في الصين وروسيا ورئيسة معرض باريس، نهاية العصور المحظورة المحيطة بالطاقة النووية. وتحظى الصناعة بالاهتمام بسبب تكنولوجيا الانبعاثات المنخفضة، وخاصة في قمة الأطراف المستمرة كوب 28 في الإمارات، حيث يسلط حدث مخصص الضوء على الطاقة النووية للمرة الأولى.
في حين تعكس إعادة الاهتمام بالطاقة النووية تغييرًا في وجهات النظر بعد سنوات من الانخفاض والتباطؤ. ويدفع هذا التغيير المخاوف المتزايدة حول تغير المناخ وأزمة الطاقة التي نشأت نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية في 2022، مما أدى إلى قطع روسيا لإمدادات الغاز إلى أوروبا. وحتى اليابان، التي شهدت حادثة الانفجار في محطة فوكوشيما في عام 2011، قامت بإعادة تشغيل مفاعلات متخلفة، في حين يفكر الدول الأخرى في بناء مفاعلات جديدة. تقدم هذه التطورات أسباب إضافية للتفاؤل بين موردي الطاقة النووية.
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