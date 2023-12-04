تجدد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ترفع أسعار النفط عالمياَ

(MENAFN
) شهدت عقود النفط ارتفاعًا يوم الاثنين الموافق 4 ديسمبر، بدعم من تجدد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مما أثار مخاوف بشأن احتمالية انقطاعات في إمدادات النفط في المنطقة. ومع ذلك، يظل التوقع العام للقطاع محيدًا بالغموض بسبب الترددات المتعلقة بتقليل إنتاج أوبك+ بشكل طوعي ومسار الطلب العالمي على الوقود.
في حين كانت عقود النفط الخام برنت تشهد ارتفاعًا بنسبة 0.4 بالمئة عند 0018 جرينتش، حيث ارتفعت 28 سنتًا لتصل إلى 79.16 دولار للبرميل. في الوقت نفسه، شهدت عقود النفط الخام الأمريكي غرب تكساس ارتفاعًا مماثلاً بنسبة 0.4 بالمئة أو 29 سنتًا لتسوية عند 74.36 دولار للبرميل.
كما أكد محلل الأسواق توني سيكامور من إي جي ماركتس تأثير التوترات الجيوسياسية على أسعار النفط، مشيرًا إلى أن تجدد هذه التوترات خلال عطلة نهاية الأسبوع أعطى دفعة لانخفاض أسعار النفط الخام عند إعادة فتح السوق. وأشار سيكامور بشكل خاص إلى التصاعد التوتر في الشرق الأوسط، مرجحًا ذلك إلى استئناف الهجمات الإسرائيلية في غزة.
كذلك ذكر الجيش الأمريكي يوم الأحد أن المعارك قد استؤنفت في غزة، بالإضافة إلى تعرض ثلاث سفن تجارية لهجوم في المياه الدولية في البحر الأحمر الجنوبي. وأكدت المحللة تينا تينغ من أسواق سي ام سي أن استئناف النزاع بين إسرائيل وحماس ساهم في الزخم الصاعد لأسعار النفط.
ومع ذلك، لفتت تينغ أيضًا إلى أن أسعار النفط قد تواجه ضغوطًا مستمرة بسبب تباطؤ وتيرة التعافي الاقتصادي في الصين وزيادة الإنتاج في الولايات المتحدة. وتُدخل هذه العوامل تعقيدات وعدم يقين في ديناميات سوق النفط، حيث يتصارع السوق مع التطورات الجيوسياسية والمؤشرات الاقتصادية الأوسع.
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