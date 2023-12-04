جولدمان ساكس تقدم توقعات بتخفيض الفائدة للبنك المركزي الأوروبي

(MENAFN
) قدمت جولدمان ساكس توقعات تشير إلى إمكانية تنفيذ البنك المركزي الأوروبي (البنك المركزي الأوروبي) تخفيضًا في أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعًا في البداية، حيث تشير التوقعات إلى الربع الثاني من عام 2024. ويأتي هذا التنبؤ عقب إعلان الرقم التضخمي لشهر نوفمبر، الذي ظل ثابتًا عند 2.4 بالمئة، مما يشكل تباطؤًا كبيرًا عن وتيرة المسجلة في شهر آب، حيث تقلصت بأكثر من 50 بالمئة.
كما تتسق التوقعات القدمة من جولدمان ساكس مع مشاعر متزايدة بين المستثمرين، الذين يتوقعون بدء تخفيض أسعار الفائدة في وقت مبكر كما في إبريل. وتتعارض هذه الرؤية مع التأكيدات المتكررة من قبل مسؤولي البنك المركزي الأوروبي التي تؤكد على ضرورة الحفاظ على أسعار الفائدة على مستويات مرتفعة لتحقيق هدف التضخم المستهدف البالغ 2 بالمئة.
كذلك تسهم معدلات التضخم الحالية، التي تقترب من الهدف المحدد، في فتح الباب أمام اتخاذ إجراءات إضافية موجهة نحو السيطرة على التضخم. ويأتي هذا في سياق سلسلة من رفع أسعار الفائدة التي بدأت في صيف 2022. وعلى الرغم من هذه التطورات، تظل رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد قوية في تأكيدها بأن قرارات البنك المركزي ستعتمد على أحدث البيانات. وتشدد على أهمية الحفاظ على أسعار الفائدة كوسيلة لتحقيق الأهداف المحددة، مؤكدة مرونة النهج الذي يتبعه البنك المركزي الأوروبي استنادًا إلى التطورات الاقتصادية المتطورة.
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