أسواق النفط تنخفض بمعدل 2.1 بالمئة وسط انكماشات إنتاج أوبك+

(MENAFN
) في أسبوع تميزت فيه الأحداث التاريخية في قطاع النفط، تعرضت أسعار النفط الخام برنت لضربة ملحوظة، حيث شهدت انخفاضًا بنسبة 2.1 بالمئة، بينما شهدت أسعار النفط الخام الأمريكي "دبليو تي آي" انخفاضًا بنسبة 1.9 بالمئة خلال الأسبوع الماضي. وترتبط هذه الاتجاهات الهابطة بشكل وثيق بالقرار الأخير الذي اتخذته منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك+) بتقليص الإنتاج العالمي بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا في الربع الأول من 2024.
كما أظهر تقرير من الشركة الدولية للنفط، ريج زون، على الرغم من التزام أوبك+ بتقليل الإنتاج، بأن أسعار النفط استمرت في الانخفاض للأسبوع السادس على التوالي. وبقي التشكيك في السوق حتى بعد إعلان أوبك+ عن قروض إضافية بلغت 900،000 برميل يوميًا لسنة 2024. وظلت الأسواق في حالة من عدم اليقين، تعكس المخاوف التي تتجاوز قرارات تقليص الإنتاج المعلنة.
كذلك تدور تداولات أسواق النفط حول تحركات الأسعار، مما يعزز التوتر في الأسواق حيال الزيادة المتوقعة في الإمدادات العالمية. ويثير بشكل خاص القلق الاحتمالي لتكون هناك فائض في السوق خلال الربع الأول من 2024، نتيجة ارتفاع إنتاج الدول خارج تحالف أوبك+. وتعقد الأمور أكثر بفعل قرار البرازيل الانضمام إلى اتفاق التعاون مع أوبك+ العام المقبل، دون التزام فوري بتقليل إنتاجها.
في حين يتوقع التقرير أن يشهد النصف الأول من عام 2024 نقصًا في السوق بحوالي 400,000 برميل يوميًا، مما يقدم لمحة عن التحديات والتعقيدات التي تميز الوضع الحالي في سوق النفط العالمية.
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