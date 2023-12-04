فتاوى غزة.. بين العرض والطلب!

MENAFN - Khaberni) رُوي عن السلطان سليمان القانوني أنه لم يُنفذ أمراً إلا بفتوى، من شيخ الإسلام أو من الهيئة العليا للعلماء في الدولة العثمانية، وبعد أن تُوفي وجدوا أنه أوصى بإنزال صندوقٍ معه إلى القبر، فقرر العلماءُ فتحه والاطلاع على ما بداخله أولاً، لتأخذَهم الدهشة؛ فالصّندوق ممتلئ بفتاويهم.

وعندها قال العلامةُ أبو السعود وهو يبكي فوق راس السلطان، ويقول لقد أنقذت نفسَك يا سليمان، فأيّ سماء تُظِلنا، وأي أرضٍ تُقِلُنا إن كنا مخطئين، في ما قدمناه.

تذكرت هذا الكلام وأنا أتابع المجازر التي يقوم بها أراذل الأمم من بني صهيون ومن لف لفهم وشد من عضدهم، في حق إخواننا في غزة وفلسطين، وما هو حالنا تجاههم كشعوب وقادة ورجال دين وأهل سياسة ....

لا أعلم اليوم أين اختفى صوت الكثير من رجال الدين ومشايخ الفضائيات، من كل ما يحدث هناك، أين أصواتكم ودموعكم !!!

ام أن صناديق حساباتكم امتلأت بالذهب والفضة وانستكم ذكرهم والغت فتاويكم!!!

أين تجار الوقفات والخطابات والمهرجانات دجالو التحرير والنصر من البحر إلى النهر !!!





أين أصحاب الأموال والملايين من تجويع أهلنا هناك..!!!

أين الكثير من قادة الأمة العربية والاسلامية والعالم من هذا الإجرام البشع..!!!

فكثير منهم استكثر عليهم حتى الشجب والاستنكار...

عند هجوم التتار على بلاد المسلمين واستباحة البلاد والأعراض كان الوهن هو المسيطر على النفوس، حتى إن الفقهاء والعلماء لما ساروا في الناس يحثونهم على الجهاد ويرغبونهم في استنقاذ البلاد، ما قدم الناس أكثر من العويل والبكاء، حتى قال في ذلك أبو المظفر الأبيوردي:

مزجنا دمانا بالدموع السواجم...

فلم يبق منا عـرضة للمـراحم...

وشر سلاح المرء دمع يريقه....

إذا الحرب شبت نارها بالصوارم...

فأيها بني الإسلام إن وراءكم....

وقـائع يلحقن الذرى بالمناسـم...

وكيف تنام العين ملء جفونها ...

على هفـوات أيقظت كل نائـم...

وإخوانكم بالشام يضحي مقيلهم...

ظهور المذاكي أو بطون القشاعم..

تسومهم الروم الهوان وأنتم ....

تجرون ذيل الخفض فعل المسالم...

ينقل رواة الأخبار أنه لما قام ملك قشتالة «الفونسو السادس» بحصار طليطلة ومكث على حصارها تسعة أشهر وهي صابرة .

وعندما استسلمت طليطلة سأل الطاغية أعيان المدينة قائلاً : مادمتم ستستسلمون، فلماذا صبرتم كل هذه المدة على الحصار الطويل؟

قالوا: كنا ننتظر المدد من إخواننا ملوك الطوائف!!!! ولكنهم خذلونا..

نسأل الله الكريم بمنه أن يحفظ أمتنا وأهلنا في غزة من كل مكروه وسوء وأن يعافيها من الوهن الذي تسلل الى قلوب الكثيرين منا....