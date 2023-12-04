عمارة وتصميم الشرق الأوسط تشارك طلبتها المستجدين رحلة تفوقها في ر

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- Khaberni) خبرني - شارك عميد كلية العمارة والتصميم في جامعة الشرق الأوسط الدكتور أيمن عواد طلبة الكلية المستجدين رحلة تفوقها في العاصمة الإيطالية روما، عندما سطرت طالبات إنجازًا يبعث على الفخر بتفوقهن على 5 جامعاتٍ عالمية، من خلال مشروعهن في مجال التصميم البارامتري، الهادف إلى تحسين جودة البناء الحضري في محيط جامعة سابيانز الإيطالية.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور عواد بحضور عميد شؤون الطلبة الدكتور أيمن الخزاعله، وأعضاء الهيئة التدريسية، وجمعٌ من الطلبة، إن الكلية تعد بمثابة أرضٍ خصبة للابتكار المعماري، ما دفع بإبداعات الطلبة وجماليات تصاميمهم التي تتحدى المعايير التقليدية، مضيفًا أن العديد من مشاريع طلبة الكلية نجحت في إعادة تعريف المشهد البصري للمدن والمجتمعات، خاصة تلك المتمحورة حول مشاريع التصميم الجرافيكيّ والداخلي على حدٍ سواء.
وبيّن الدكتور عواد أن الكلية تدرك تمامًا مسؤولياتها المجتمعية، من خلال تشجيع طلبتها على إنشاء مساحات لا تخدم الأغراض الوظيفية فحسب، بل تسهم أيضًا بشكلٍ إيجابي في رفاهية الأشخاص الذين سيسكنونها، موضحًا أن الكلية تساهم بشكل كبير في دفع المعرفة الهندسية، ومنحها القدرة على تحليل التحديات المعاصرة، ومدارس فلسفات التصميم.
من جانبه، قال عميد شؤون الطلبة الدكتور الخزاعلة
إن العمادة تهتم ببناء أفراد متفوقين أكاديميًا، ويواصلون طلب المعرفة النقية، ويتكيفون مع الظروف المتغيرة، ويساهمون بشكل هادف في بناء المجتمع، ما يعني تأسيس الأفراد الملتزمين بحياة مليئة بالفضول الفكري، والنمو الشخصي.
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