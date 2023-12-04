عمارة وتصميم الشرق الأوسط تشارك طلبتها المستجدين رحلة تفوقها في ر

MENAFN - Khaberni) خبرني - شارك عميد كلية العمارة والتصميم في جامعة الشرق الأوسط الدكتور أيمن عواد طلبة الكلية المستجدين رحلة تفوقها في العاصمة الإيطالية روما، عندما سطرت طالبات إنجازًا يبعث على الفخر بتفوقهن على 5 جامعاتٍ عالمية، من خلال مشروعهن في مجال التصميم البارامتري، الهادف إلى تحسين جودة البناء الحضري في محيط جامعة سابيانز الإيطالية.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور عواد بحضور عميد شؤون الطلبة الدكتور أيمن الخزاعله، وأعضاء الهيئة التدريسية، وجمعٌ من الطلبة، إن الكلية تعد بمثابة أرضٍ خصبة للابتكار المعماري، ما دفع بإبداعات الطلبة وجماليات تصاميمهم التي تتحدى المعايير التقليدية، مضيفًا أن العديد من مشاريع طلبة الكلية نجحت في إعادة تعريف المشهد البصري للمدن والمجتمعات، خاصة تلك المتمحورة حول مشاريع التصميم الجرافيكيّ والداخلي على حدٍ سواء.

وبيّن الدكتور عواد أن الكلية تدرك تمامًا مسؤولياتها المجتمعية، من خلال تشجيع طلبتها على إنشاء مساحات لا تخدم الأغراض الوظيفية فحسب، بل تسهم أيضًا بشكلٍ إيجابي في رفاهية الأشخاص الذين سيسكنونها، موضحًا أن الكلية تساهم بشكل كبير في دفع المعرفة الهندسية، ومنحها القدرة على تحليل التحديات المعاصرة، ومدارس فلسفات التصميم.



من جانبه، قال عميد شؤون الطلبة الدكتور الخزاعلة

إن العمادة تهتم ببناء أفراد متفوقين أكاديميًا، ويواصلون طلب المعرفة النقية، ويتكيفون مع الظروف المتغيرة، ويساهمون بشكل هادف في بناء المجتمع، ما يعني تأسيس الأفراد الملتزمين بحياة مليئة بالفضول الفكري، والنمو الشخصي.

