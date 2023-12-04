أسعار الذهب تسجل سعراً قياسياً تاريخياً يتخطى 2135 دولاراً للأونصة

تخطى سعر الذهب اليوم الإثنين مستواه القياسي التاريخي متجاوزا 2100 دولار للأونصة في ظل التوقعات بخفض الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أسعار الفائدة خلال العام المقبل.

وحقق الذهب 2135,39 دولارا للأونصة عند بدء المداولات في آسيا، محطما الرقم القياسي التاريخي الذي سجله عام 2020 إبان تفشي وباء كوفيد-19.

وحصل تهافت خلال الأسابيع الماضية على شراء الذهب الذي يشكل ملاذا آمنا في ظل الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وتعزز هذا التوجه مع ورود سلسلة من البيانات تفيد عن تباطؤ التضخم أكتوبر في الولايات المتحدة، ما أثار توقعات بخفض الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة.

وانعكست هذه التوقعات على الدولار أيضا، ما جعل الذهب أقل كلفة.

وتصاعدت عمليات شراء الذهب بعدما أعلن رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول الجمعة أن معدلات الفائدة "بلغت مستوى تقييديا بصورة بما فيه الكفاية"، محركا الأمل في أن يبدأ الاحتياطي قريبا بخفض معدلات الفائدة.





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