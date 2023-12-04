الرئيس الكوري الجنوبي يجرى تعديلا وزاريا شمل 6 وزراء

أعلن مكتب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول اليوم الاثنين إجراء تعديل وزاري شمل ستة وزراء من بينهم وزير المالية.



ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن كيم داي كي رئيس هيئة موظفي الرئاسة القول إن تشوي سانغ موغ، السكرتير الرئاسي السابق للشؤون الرئاسية سوف يتولى منصب وزير المالية الجديد، كما سوف يتولى كانغ غونغ اي، الرئيس السابق لجامعة سوكميونغ، منصب وزير شؤون المحاربين القدامى.

كما اختار الرئيس الكوري سونغ مي ريونغ، الباحث السابق في المعهد الاقتصادي الكوري لشؤون الريف، لتولي منصب وزير الزراعة.

وتضمن التعديل الوزاري تولى بارك سانغ وو، الرئيس السابق لشركة التطوير العقاري "كوريا لاند اند هاوسينغ كورب" منصب وزير الاراضي، وكانغ دو هيوانغ رئيس المعهد الكوري لعلوم المحيطات والتكنولوجيا لتولي منصب وزير المحيطات.





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