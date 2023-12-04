مجلة «الجندي» تصدر ملحقاً خاصاً بمناسبة عيد الاتحاد الـ52

أصدرت مجلة“الجندي” التابعة لوزارة الدفاع ملحقاً خاصاً بمناسبة عيد الاتحاد الـ52 للدولة، وذلك في إطار مواكبتها للمناسبات الوطنية الخالدة في تاريخ الإمارات، وحرصها على المشاركة في الاحتفاء بعيد الاتحاد وتخليد هذه الذكرى المجيدة.

وتضمن الإصدار الخاص الذي جاء تحت عنوان“العيد الوطني 52”، العديد من المحاور والموضوعات التي تبرز أهمية هذا الحدث التاريخي الخالد.

وتحت عنوان“الإمارات.. استقرار وازدهار وأمن وأمان”، قالت“الجندي”:“في كل عام يطل علينا عيدنا الوطني، عيد الاتحاد، لننعم بذكراه، ونتطلع إلى النعمة الكبرى التي أنعم بها الله على هذا الوطن الغالي، إنها بلا ريب نعمة الاتحاد التي حققت لأبناء الإمارات أعظم إنجاز في تاريخهم، إنها النعمة التي تذكرنا كيف توحدت القلوب والسواعد، وكيف تلاقت الهمم، لتصبح معجزة الاتحاد والقوة في اتحاد الإمارات السبع، فتكون آية في الاستقرار والازدهار، ولتكون دولة الإمارات العربية المتحدة مضرب الأمثال وحجة في نموذجها الفريد الذي لا يماثله نموذج في هذه النقلة النوعية إلى دولة الأمن والرخاء والتقدم”.

واستعرضت المجلة الدور التاريخي العظيم للآباء المؤسسين في بناء الاتحاد وفي مقدمتهم المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم،“طيب الله ثراهما”.

وأفردت المجلة مساحات مهمة من صفحات إصدارها الخاص لتروي قصص النجاح والتميز الذي وصلت إليه الدولة خلال 52 عاماً على جميع الصعد والمستويات، بقيادة رشيدة لا تألو جهداً في تحقيق الإنجازات وتوفير العيش الكريم لأبناء هذا الوطن المعطاء.

جدير بالذكر أن مجلة“الجندي” تأسست في عام 1973، وصدر العدد الأول منها في شهر أكتوبر من العام نفسه، بهدف تغطية أخبار ونشاطات وزارة الدفاع والقوات المسلحة في الدولة، وتحرص على رصد ومواكبة كل جديد في عالم الإعلام العسكري.





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