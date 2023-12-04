عملة بتكوين المشفرة تتخطى 40 ألف دولار لأول مرة هذا العام

تجاوزت عملة بتكوين المشفرة حاجز 40 ألف دولار للمرة الأولى هذا العام، مستفيدة من الحماس الواسع النطاق بشأن تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية.

وسجلت بتكوين أكبر عملة مشفرة في العالم 41522 دولارا اليوم الاثنين، وهو أعلى مستوى لها منذ أبريل 2022، ويبدو أنها تخلصت من حالة الفوضى التي عمت أسواق العملات المشفرة منذ انهيار منصة إف.تي.إكس وغيرها من إخفاقات أعمال العملات المشفرة في عام 2022.

قال جاستن دانيثان رئيس وحدة تطوير الأعمال لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في شركة كي روك، وهي شركة متخصصة في أسواق الأصول الرقمية، إن الارتفاع بنسبة 50 بالمئة منذ منتصف أكتوبر "يبدو أنه يمثل تحولا حاسما بعيدا عن الاتجاه الهبوطي لعام 2022 وأوائل عام 2023".

وحققت عملة إثير المرتبطة بشبكة إيثريوم بلوكتشين أعلى مستوى لها منذ عام ونصف العام اليوم الاثنين إذ بلغت 2253 دولارا.

ولا يزال كل من بتكوين وإيثر أقل بكثير من أعلى مستوياتهما القياسية لعام 2021 والتي تجاوزت 60 ألف دولار و4000 دولار على التوالي.





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