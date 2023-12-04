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الكويت .. حريق في أحد أجزاء مبنى وزارة الخارجية دون وقوع إصابات

12/4/2023 2:30:04 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الإثنين عن وقوع حريق محدود في أحد أجزاء مبنى الوزارة تمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات.

وأضافت الخارجية الكويتية في بيان لها أن جميع موظفي الوزارة بخير حيث تم إخلاؤهم من مكان الحريق الذي أخمد من قبل الحرس الوطني وقوة الإطفاء العام مبينة أن الخسائر اقتصرت على تلف مادي بسيط.


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