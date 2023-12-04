الكويت .. حريق في أحد أجزاء مبنى وزارة الخارجية دون وقوع إصابات

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الإثنين عن وقوع حريق محدود في أحد أجزاء مبنى الوزارة تمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات.
وأضافت الخارجية الكويتية في بيان لها أن جميع موظفي الوزارة بخير حيث تم إخلاؤهم من مكان الحريق الذي أخمد من قبل الحرس الوطني وقوة الإطفاء العام مبينة أن الخسائر اقتصرت على تلف مادي بسيط.
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