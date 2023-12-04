رئيس وزراء نيوزيلندا الحديث يعلن التخلي عن منع بيع السجائر

(MENAFN
) في تحول سياسي ملحوظ، أعلن رئيس وزراء نيوزيلندا الحديث تعيينه، كريستوفر لوكسون، عن تخليه عن مشروع قانون مقترح يهدف إلى منع بيع السجائر للأفراد الذين وُلدوا بعد عام 2008، حتى قبل إقراره رسميًا. وكانت هذه التشريعات، التي تم تأييدها في العام الماضي والتي قدمها رئيس الوزراء السابق جاسيندا أرديرن، تهدف إلى تنفيذ حظر تدريجي على بيع السجائر، مستهدفة خاصة الأشخاص الذين وُلدوا بعد عام 2008. وكان الهدف الرئيسي هو رفع العمر القانوني للتدخين تدريجيًا، بهدف حماية الأرواح وتخفيف العبء المالي الكبير الناجم عن أمراض التدخين على النظام الصحي.
كما تشمل التعديلات المعدلة التي قدمتها حكومة لوكسون إلغاء الحظر على أجيال تم ولادتها بعد عام 2008 من شراء السجائر. بالإضافة إلى ذلك، تشير التغييرات إلى تقليل مستويات النيكوتين المسموح بها في منتجات التبغ وتقليص كبير في عدد بائعي التبغ المرخصين، مما يتراجع من 6000 إلى 600 فقط. ويرى لوكسون، على الرغم من أي تحفظات سابقة، أن الحظر الكامل قد يؤدي إلى ظهور سوق سوداء وغير مراقبة لمنتجات التبغ، مما يؤدي إلى حالة حيث تتجنب هذه المنتجات بشكل كبير الضرائب.
في حين يشير هذا التحول غير المتوقع في السياسة إلى انحراف عن التدابير المعادية للتدخين التي رعاها الإدارة السابقة، مثيرًا جدلا حول فعالية التغييرات المقترحة وتأثيرها المحتمل على الصحة العامة. يبرز قرار لوكسون بالابتعاد عن حظر التدخين المخطط له التعقيدات المتورطة في موازنة أهداف الصحة العامة مع المخاوف من ظهور أسواق غير قانونية وتداول الآثار الغير المتوقعة.
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