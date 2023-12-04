موريتانيا تعلن رسمياَ بدء تصدير الغاز الطبيعي في منتصف 2024

(MENAFN
) في تطور هام، أعلنت موريتانيا رسميًا عن نيتها ببدء تصدير الغاز الطبيعي الذي اكتشفته مؤخرًا في منتصف 2024. وجاء إعلان وزير البترول والطاقة، ناني أولد أشرقة، خلال خطاب ألقاه خلال مشاركته في ندوة على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي كوب 28 الذي عُقد في دبي. وقد تابع مراسل أناضول الحدث الافتراضي عن كثب.
كما كشف وزير أولد أشرقة عن خطط البلاد لإنتاج أول شحنة غاز للتصدير من حقل أهميم الواسع، وهو مورد مشترك مع السنغال. وأكد على أهمية هذه الخطوة، مشددًا على أن استخراج الغاز المتوقع من حقول "أهميم الكبير" و"بير الله" يمثل فرصة كبيرة لموريتانيا، ومن المتوقع أن يكون لها تأثيرات اقتصادية واسعة النطاق على البلاد.
كذلك تتمتع احتياطيات "حقل أهميم الكبير للسلحفاة"، الذي يمتلكه بالتشارك مع السنغال، بحجم تقديري يبلغ 25 تريليون قدم مكعبة. وتؤكد حكومة موريتانيا أن إجمالي احتياطيات الغاز المكتشفة داخل البلاد تتجاوز 100 تريليون متر مكعب، مشملة احتياطيات حقل "تيرتلفا" المشترك مع السنغال. ويتوقع أن تلعب هذه الثروة الجديدة في مجال الطاقة دورًا حاسمًا في تشكيل المشهد الاقتصادي لموريتانيا، مما يمثل نقطة فارقة في قطاع الطاقة الوطني.
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