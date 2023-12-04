الحرب على غزة... الجيش الإسرائيلي يواصل قصفه العنيف ويعلن توسيع عملياته في القطاع

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- واصل الجيش الإسرائيلي عملياته في اليوم الـ59 من الحرب على غزة، وخلال الساعات الماضية شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات وقصفت بشكل عنيف بلدات وأحياء عدة مكتظة بالسكان، كما قصفت بوابة مستشفى كمال عدوان مخلّفة عشرات الشهداء والمصابين.

واستُشهد وأصيب عشرات المواطنين، فجر اليوم الإثنين، خلال سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

جنوبا، قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا في مدينة رفح، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين، إضافة إلى وجود آخرين تحت الركام.

كما استُشهد 9 مواطنين وأصيب العشرات، في غارة للطائرات الإسرائيلية على حي التنور شرق رفح.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا وسط مدينة خان يونس، ما أدى إلى استشهاد امرأة وإصابة 8 أشخاص آخرين على الأقل، إضافة إلى شهيدين وجرحى في غارة على بلدة القرارة شمال شرق خان يونس، كما قصفت مدفعية الاحتلال المنطقة الشرقية من المدينة.

وفي مدينة غزة، شنت طائرات الاحتلال ومدفعيته غارات عنيفة على حيي الشجاعية والتفاح شرق المدينة،

واستُشهد 3 من طواقم الدفاع المدني، وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي على شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد طفل في غارة استهدفت منزلا بمخيم النصيرات وسط القطاع، إضافة إلى قصف استهدف ميدان فلسطين، ومحيط المستشفى المعمداني وسط مدينة غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا في منطقة البركة في دير البلح وسط القطاع.

وشمال القطاع، استهدفت طائرات الاحتلال الحربية عدة منازل مأهولة في مخيم جباليا، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات، إضافة إلى قصف منازل في بيت لاهيا وبيت حانون.

وكانت طائرات الاحتلال قد استهدفت منتصف الليلة البوابة الشمالية من مستشفى كمال عدوان في جباليا بصاروخ أطلقته طائرة استطلاع إسرائيلية، وأدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المواطنين.

ووسع الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين عملياته في قطاع غزة، وارتفع عدد الشهداء المدنيين الفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، مساء أمس الأحد، إن "الجيش الإسرائيلي يواصل توسيع عمليته البرية ضد حماس في كل أنحاء قطاع غزة"، مضيفا أن "الجيش يعمل في كل مكان توجد فيه معاقل لحماس".

وتشن إسرائيل هجوما بريا منذ 27 تشرين الأول/ أكتوبر في شمالي غزة. ومنذ استئناف القتال، يوم الجمعة الماضي، بعد انتهاء هدنة استمرت أسبوعا مع حركة حماس ركز الجيش في شكل أساسي على الضربات الجوية.

وليلا أسفرت غارة على مدخل مستشفى كمال عدوان في شمال غزة عن استشهاد عدة

أشخاص.



وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 15523 شهيدا، 70 في المئة منهم نساء وأطفال.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أشرف القدرة، إنه أمكن خلال الساعات الماضية انتشال 316 قتيلا و664 جريحا فقط من تحت الأنقاض ونقلهم إلى المستشفيات، لكن كثيرين آخرين ما زالوا تحت الأنقاض، فيما تواصل حصيلة الضحايا الارتفاع منذ انتهاء الهدنة.



