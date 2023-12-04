الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الإثنين، غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شرقية إلى شمالية غربية خفيفة الى
معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وغدا الثلاثاء: يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة
وفي ساعات المساء والليل تسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
أما الأربعاء: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتبقى الفرصة مهيأة
لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
والخميس المقبل: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
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