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استشهاد شابين واحتجاز جثمانيهما عقب اقتحام الاحتلال مدينة قلقيلية

12/4/2023 2:18:54 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) قلقيلية/PNN- استُشهد شابان، فجر اليوم الإثنين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة قلقيلية.

‎وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة، باستشهاد شابين برصاص الاحتلال، واحتجاز جثمانيهما، عقب عملية اقتحام مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية لمراسلتنا، بأن قوات خاصة إسرائيلية "مستعربين" أطلقت الرصاص الحي صوب مركبة، ما أدى إلى إصابة شابين بجروح خطيرة، ومنعت إسعافهما، وقامت باعتقالهما.

وفي السياق، أصيب شابان بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة قلقيلية، تم نقلهما إلى مستشفى قلقيلية لتلقي العلاج، حيث وُصفت إصابتهما بالمتوسطة.

وكانت قوات الاحتلال قد داهمت المدينة وانتشرت في أحياء متفرقة منها، تحديدا في شارع الواد، وحي كفار سابا، وشارع جلجولية، واعتقلت شابا لم تُعرف هويته بعد.


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