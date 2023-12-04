استشهاد شابين واحتجاز جثمانيهما عقب اقتحام الاحتلال مدينة قلقيلية

(MENAFN
- Palestine News Network )
قلقيلية/PNN- استُشهد شابان، فجر اليوم الإثنين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة قلقيلية.
وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة، باستشهاد شابين برصاص الاحتلال، واحتجاز جثمانيهما، عقب عملية اقتحام مدينة قلقيلية.
وأفادت مصادر محلية لمراسلتنا، بأن قوات خاصة إسرائيلية "مستعربين" أطلقت الرصاص الحي صوب مركبة، ما أدى إلى إصابة شابين بجروح خطيرة، ومنعت إسعافهما، وقامت باعتقالهما.
وفي السياق، أصيب شابان بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة قلقيلية، تم نقلهما إلى مستشفى قلقيلية لتلقي العلاج، حيث وُصفت إصابتهما بالمتوسطة.
وكانت قوات الاحتلال قد داهمت المدينة وانتشرت في أحياء متفرقة منها، تحديدا في شارع الواد، وحي كفار سابا، وشارع جلجولية، واعتقلت شابا لم تُعرف هويته بعد.
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