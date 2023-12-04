الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 من جنوده في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل ثلاثة من جنوده، وإصابة رابع بجروح خطيرة خلال المعارك البرية داخل قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة القتلى من جنود الإسرائيليين إلى 401، منذ بدء الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر.

ونشر الجيش الإسرائيلي أسماء الجنود القتلى، وهم الرقيب بنيامين يهوشوع نيدهام "19 عامًا"، مقاتل في اللواء"401" فيلق الهندسة القتالية، ونيريا شاعر ميفنة "36 عامًا"، مقاتل في الكتيبة "6655" من اللواء 55، والرائد احتياط بن زوسمان "22 عامًا"، مقاتل في اللواء "401".