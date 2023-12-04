-->

Monday, 04 December 2023 12:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 من جنوده في غزة

12/4/2023 2:18:53 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل ثلاثة من جنوده، وإصابة رابع بجروح خطيرة خلال المعارك البرية داخل قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة القتلى من جنود الإسرائيليين إلى 401، منذ بدء الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر.

ونشر الجيش الإسرائيلي أسماء الجنود القتلى، وهم الرقيب بنيامين يهوشوع نيدهام "19 عامًا"، مقاتل في اللواء"401" فيلق الهندسة القتالية، ونيريا شاعر ميفنة "36 عامًا"، مقاتل في الكتيبة "6655" من اللواء 55، والرائد احتياط بن زوسمان "22 عامًا"، مقاتل في اللواء "401".

MENAFN04122023000205011050ID1107529648

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث